أماني الخياط: أردوغان يصنع كتلا تصويتية تركية من أصول عربية

قالت الإعلامية أماني الخياط، إن توفير النظام التركي عناصر أتراك بعد تغيير التركيبة السكانية في بعض المناطق التركية تعني صناعة كتل تصويتية تركية من أصول عربية ليواجه من خلالها أردوغان المعارضة، والتي تتزايد بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

وأضافت خلال برنامجها "الكبسولة"، المذاع على شاشة "extra news"، أن أردوغان يلعب بالورقة "على الوشين" حيث يقوم بتجنيس مطاريد الإخوان ويستعبدهم ثم يصبحوا كتلة تصويتية لتغيير التركيبة السكانية وعدد الأصوات والمزاج السياسي داخل إسطنبول العاصمة الاقتصادية للدولة التركية.

وأشارت إلى أن الشباب الإخواني يتعلم اللغة التركية لإحداث اندماج سريع بين العرب والأتراك في تركيا، لافتة إلى أن تعلم اللغة أحد أهم شروط تركيا لتجنس العناصر الهاربة.

وأوضحت أن الإرهابي عبدالعزيز إبراهيم، رئيس جمعية "الحكمة" الإرهابية، يحيي نموذج حسن البنا والتنظيم الأم في بداياته، ما يعد دليل أن التنظيم يعاني من فقر شديد في الوصول لكوادر، فقرر أن تنجب الأسر الإخوانية الهاربة أبناء كثر يصب في مصلحة حزب العدالة والتنمية ومن خلال ذلك يتم إعادة ضبط ضخ دماء جديدة بالتنظيم بطريقة التقطيع للمراحل العمرية.