بالبنوك والقطاع الحكومي والخاص.. وظائف للشباب بمرتب يصل لـ9 آلاف جنيه

استمرارا للخدمات التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض أهم الوظائف المتاحة في القطاعات المختلفة على مدار الأسبوع الجاري، داخل عدد من الجهات الخاصة والحكومية.

مهندسون وسائقون وعمال.. وظائف لجميع المؤهلات برواتب تصل لـ9 آلاف جنيه

أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر فيسبوك، تفاصيل بنك توظيف "طوّر وغيّر" للمؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل وفوق المتوسط، وذلك بناء على احتياجات السوق من عمالة وموظفين، في عدد من التخصصات برواتب تبدأ من 1350 جنيها حتى 9 آلاف جنيه.

من المهندس لـ السائق.. "الأوقاف" تعلن 580 وظيفة للشباب بنظام الأجر

أعلنت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن حاجتها للاستعانة بعدد من التخصصات التالية "بنظام الأجر مقابل العمل".

مهندسون وفنيون.. وظائف للشباب بمرتبات تبدأ من 2000 حتى 7 آلاف جنيه

أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، عدد من الوظائف الشاغرة للشباب بعدد من شركات القطاع الخاص بمرتبات تبدأ من 2000 وحتى 7 آلاف جنيه.

للمؤهلات العليا والمتوسطة.. النيابة تعلن حاجاتها لندب عاملين بالجهات الحكومية

أعلنت إدارة النيابات بالنيابة العامة، عن حاجتها لندب عدد من العاملين الدائمين بالجهات والمصالح الحكومية الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية أو قانون الهيئات العامة للعمل بالنيابة العامة بالدرجات التخصصية: درجة ثانية مستوى (أ) و(ب)، ودرجة ثالثة مستوى (أ)​ و(ب) و(ج).

بمرتب يصل لـ9 آلاف وتأمينات.. وظائف شاغرة لجميع المؤهلات

أعلنت مبادرة "مصر تعمل" لتتوظيف، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، عن عدد من الوظائف الشاغرة في العديد من الشركات، لجميع المؤهلات وبمرتبات مجزية.

لحديثي التخرج.. وظائف تيلر وخدمة عملاء ومبيعات ببنك مصر

أعلن بنك مصر عبر الموقع الرسمي له عن حاجته لوظائف شاغرة للعمل بفروع محافظة دمياط، لوظائف تيلر ومسؤولي خدمة عملاء ومسؤولي مبيعات، على أن يكون آخر موعد للتقديم 9 مارس الحالي.

أحدها لا تشترط الخبرة.. اتصالات مصر تعلن وظائف شاغرة

أعلنت شركة "اتصالات مصر"، حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، للعمل بالقاهرة.