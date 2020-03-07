"الطيران المدني" توضح آخر مستجدات الوزارة لمواجهة كورونا

قال اللواء طيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، إن سلطة الطيران المدني هي المسؤولة عن التصديق على الطلعات الجوية سواء الخاضعة للاتفاقات الثنائية أو العلاقات بين الدول.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة "dmc"، أن المنشور الذي صدر من سلطة الطيران المدني بدولة الكويت الخاص بوقف الطائرات القادمة من مصر إليها تسبب في وقف مصر للطائرات المسافرة للكويت.

وتابع أن الممكلة العربية السعودية أقرت بضرورة وجود شهادة تحليل PCR لكشف الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد للقادمين من مصر إليها وبالتالي لم يسافر أحد إلى المملكة إلا مع الشهادة، مؤكدا على تعاون وزارة الطيران مع وزارة الصحة وكذلك التنسيق الشامل بين سلطة الطيران المصري وباقي الدول.

وأوضح أن ما تم تداوله حول حظر السفر للإمارات عار تماما عن الصحة، مشيرا إلى أن سلطة الطيران المدني المصرية تواصلت مع نظيرتها الإماراتية ونفوا ما تردد، و"طلبنا منهم ينزلوا يقولوا فيه إن ما تم تداوله غير صحيح وبالفعل طلعوا بيان، والطائرات مستمرة ومفيش أي حاجة وعلى متابعة فورية طوال 24 ساعة".

واستطرد أن الإجراءات يتم تشديدها أولا بأول والفحص الطبي على جميع المطارات، "بيحصل تعقيم للحقائب اللي بتنزل من الطائرات وبعدما يغادر الركاب الطائرة بيتم تعقيمها، ونتبع كل التعليمات الواردة من وزارة الصحة التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية على جميع المطارات وجيمع الطائرات على مدار 24 ساعة، ومستمرين في متابعة جميع الحالات، ومفيش طيارة بتنزل في أي مطار غير أما يبقى فيه متابعة فورية لما يحدث وعلى اتصال دائم بجميع المطارات على مدار 24 ساعة وكل شيء يعمل كما ينبغي".