طلاب "من أجل مصر" ينظمون حملة للتبرع بالدم في جامعة السويس

تنظم أسرة طلاب "من أجل مصر" بجامعة السويس، بعد غد الاثنين، حملة للتبرع بالدم داخل الحرم الجامعي، بالتعاون مع المركز الإقليمي لنقل الدم بالسويس، وبرعاية الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس.

وقال الدكتور علاء الدين يونس رائد الأسرة بالجامعة، إن هذه ليست الحملة الأولى التي تنظمها الأسرة، فقد نظمت حملات مماثلة الفصل الدراسي السابق، وحملة أخرى بمقر كلية التجارة جامعة السويس، وشهدت أيضا إقبالًا جيدًا من طلاب الكلية.

وأضاف "يونس"، أن الأسرة تدعم جهود وزارة الصحة في توفير وحدات الدم لتكون جاهزة لمن يستحقها من المرضى المحتاجين.