طائرة لنقل مصابي كورونا بالأقصر إلى مطروح

أصدر مجلس مدينة الأقصر بيانا صحفيا أكد فيه توافر مبدأ الشفافية ونقل الأحداث ومستجداتها على مدار الساعة، بخصوص اكتشاف الحالات المصابة بفيروس كروونا.

وقال البيان: "حرصاً منا على وقوف المواطن على كل الحقائق، ومنعاً للاجتهادات الشخصية ممن يروجون للشائعات المغلوطة مستغلين قلق المواطن ثبت بعد التحليل وجود 33 حالة إيجابية بالإضافة إلى 11 حالة سلبية، وجرى تخصيص طائرة لنقل جميع الحالات السابقة السلبية والإيجابية للمستشفى المخصص للحجر الصحي بمرسى مطروح، على أن تكون الـ11 حالة السلبية تحت الملاحظة لمدة 14 يوما لضمان السلامة التامة للجميع".

وأضاف البيان: "كما جرى تخصيص طبيب مرافق للمصابين أثناء السفر على متن الطائرة لضمان سلامتهم، وتقرر إقلاع الطائرة المخصصة لنقل الحالات في تمام الساعة الحادية عشر من مساء اليوم السبت".