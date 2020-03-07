باحث: الإخوان تحولوا لـ"عساكر إنكشارية" لصالح أردوغان

قال طارق البشبيشي، الباحث في شئون الإسلام السياسي والتنظيمات الإرهابية، إن جماعة الإخوان الإرهابية حدث بينها وبين الدولة المصرية صدام في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وحدث خلالها موجات من الهجرة بينهم فالبعض ذهب للدول العربية وآخرون لأوروبا، وتمركزا في ألمانيا وبريطانيا، وأنشأوا ما يسمى باتحاد المنظمات الإسلامية والتي تعتبر واجهة للنشاط الدولي للإخوان، واستفادوا من الحساسية المفرطة لدى الأوروبيين حول حقوق الإنسان ولم تكن تركيا آنذاك بهذه الأهمية بالنسبة للإخوان مقارنة باليوم.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "الكبسولة"، المذاع على شاشة "extra news"، الذي تقدمه الإعلامية أماني الخياط، أن أهمية تركيا ظهرت لدى الإخوان بعد ما حدث في ما يسمة بـ"الربيع العربي"، موضحا أن أردوغان وجد أن هذه "فرصة العمر" لتحقيق مشروعه التمددي والتوسعي في المنطقة بعدما أيقن باستحالة دخول بلاده للاتحاد الأوروبي، فاتجه للحديقة الخلفية للدولة العثمانية وهي الدول العربية.

وأشار إلى أن أردوغان رجل انتهازي، كما أن الدولة التركية قائمة على نهب ثروات جيرانها، موضحا أن قيام تركيا بتجنيس العناصر الإخوانية مسألة قديمة وحدثت في عهد السلطان مراد الأول، لافتا إلى أن الإخوان كانوا يعتقدون عقب نجاح "الربيع العربي" بقيادة المنطقة ولكن فشلهم في مصر كانت الضربة القاصمة لهم فأدركوا أنهم لن يستطيوا فعل شيء ما دفعهم لتقديم أنفسهم كـ"عساكر إنكشارية" للمشروع الأردوغاني، والقيام بدور الطابور الخامس حاليا في الدول العربية لتوسيع شعبية أردوغان في العالم الإسلامي ومحاولة الزعامة الدينية.