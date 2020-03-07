روسيا تخفض عدد الرحلات الجوية إلى طهران لرحلة أسبوعيا بسبب كورونا

أعلنت شركة الطيران الروسية إيروفلوت، اليوم، أنها ستخفض عدد رحلاتها من موسكو لطهران إلى رحلة واحدة أسبوعيا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في إيران.

وقالت الشركة، في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، إنه "بدءا من 8 مارس، سوف تقلص إيروفلوت عدد رحلاتها من شيريميتوفو - طهران - شيريميتوفو إلى رحلة أسبوعيا، وسوف تعمل تلك الرحلات أيام الأحد".

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم زيادة عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد لتبلغ 145 حالة وارتفاع عدد الإصابات إلى 5823.

وأعلن سفير إيران لدى روسيا، كاظم جلالي - الثلاثاء الماضي - أن طهران طلبت مساعدة موسكو في مكافحة فيروس كورونا.