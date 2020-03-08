محافظ قنا يبحث 900 شكوى خلال اللقاء الجماهيري التاسع بمدينة الوقف 

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أمس، اللقاء الجماهيري التاسع لبحث شكاوى المواطنين بمدينة الوقف بحضور جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة وبحث المحافظ خلال اللقاء 900 شكوى متنوعة.

وأكد الداودي، خلال كلمته أن المحافظة وضعت مشاكل المواطنين نصب أعينها حيث يجري حاليا تنظيم اللقاء الجماهيري أسبوعيا بإحدى مدن المحافظة التسع، بهدف فتح قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين والتعرف على مشاكلهم عن قرب وإيجاد حلول لها في إطار ما تسمح به اللوائح والقوانين، كما أُعدت منظومة لتلقي ومتابعة الشكاوى على أعلى مستوى بديوان عام المحافظة، وهو ما أثمر عن حل نسبة كبيرة من الشكاوى المقدمة.

وأوضح محافظ قنا أن الاستجابة لشكاوى المواطنين والتفاعل معها يلعب دورا مهما في بناء مزيد من الثقة بين المواطن والحكومة، مؤكدا أن تلك الثقة هي الأساس في ترسيخ دعائم الدولة القوية وتحقيق التنمية.

الداودي: تنفيذ المشروعات وفقا لخطط وتشمل جميع القطاعات الخدمية

وعرف الداودي الحاضرين بجهود الدولة في تنمية محافظات الصعيد بشكل عام، ومحافظة قنا بشكل خاص، مشيرا إلى أن قيمة المشروعات الاستراتيجية التي نفذتها الدولة بمحافظة قنا منذ يوليو 2014 وحتى نهاية 2019 تخطى حاجز الـ27 مليار جنية بالإضافة إلى أنه يجري تتفيذ مشروعات خدمية بقيمة 7 مليارات جنية من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر. مؤكدا أنه يجري تنفيذ المشروعات وفقا لخطط متوسطة الأجل تخدم في النهاية الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وأوضح الداودي أن الخطط التي توضع تشمل تنفيذ مشروعات في جميع القطاعات الخدمية (الطرق - الكهرباء - مياه الشرب - الصرف الصحي - الغاز - الصحة - التعليم)، وأنه جرى تطوير 43 وحدة صحية ومركز أمومة وطفولة مؤخرا، كما يجري إحلال وتجديد 3 مستشفيات عامة ومركزية تمهيدا لدخول المحافظة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وطمأن محافظ قنا أهالي الوقف ممن يملكون أراضٍ ضمن مساحة الـ12 ألف و500 فدان بالمراشدة بأنه جرى ضخ المياه في فرع 1 شرقي وفرع 2 وفرع 3 بالكامل وذلك لري 4200 فدان، واعدا إياهم بأنه سيضخ المياه في فرع 1 غربي قريبا جدا، حيث يجري طرح 22 مأخذ لري باقي الأراضي البالغ مساحتها 8300 فدان، كما وعد أصحاب أراضي الرى الجوفي بالمراشدة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأنه يجري التنسيق مع وزارة الزراعة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لحل مشكلة الآبار الجوفية في أقرب وقت ممكن.

محافظ قنا للأهالي: قوانين التصالح لتأكيد سيادة القانون وليس لجمع الأموال

كما أكد الداودي أن قانون 144 لسنة 2017 بشأن تقنين أراضي واضعي اليد وقانون 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، ليس الهدف منهما تحصيل الأموال فقط ولكن الدولة أصدرتهما لتأكيد مبدأ سيادة القانون، وإعطاء المواطنين فرصة للحصول على سند قانوني لتملّك أراضي الدولة، والتصالح في المباني المخالفة لقانون البناء الموحد دون الإضرار بحقوق الدولة، وحث المحافظ المواطنين على ضرورة استكمال إجراءات التقنين وتقديم ملفات التصالح للمباني المخالفة.

فيما استعرض كل من رئيس مدينة الوقف ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر المشروعات التي يجري تنفيذها بالمدينة في مختلف القطاعات الخدمية من خلال الخطة الاستثمارية للمحافظة، وخطة برنامج التنمية المحلية 2019 / 2022، مشيرين إلى أن ميزانية المشروعات المخصصة لمدينة الوقف زادت من 3,5 مليون جنيه قبل 2019 إلى 12 مليون جنيه حاليا.