مشاكل صرف صحي بالطرقات في أبو زعبل.. والشركة: ننتظر تخصيص أرض

عرض برنامج "التاسعة" على شاشة القناة الأولى المصرية مأساه يعيشها أهالي منطقتي النبراوي وحوض الشامي بـ"أبو زعبل"، حيث اشتكى كافة الأهالي من ما يعانوه من مشكلات صحية مرتبطة بالصرف الصحي في الطرقات.

من جانبه، قال المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة إدارة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، إن الشركة تنتظر قرار مجلس الوزراء لتخصيص ألف متر لإقامة صرف صحي بالمنطقة: "الناس دي عامله خزانات أرضيه واستبدلوها بخطوط بترمي الصرف الصحي على مصرف، وسعات المصرف بيعلي وبيرد على الناس".

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية الأولي المصرية، أن المشروع بدء تنفيذه بالمنطقة بناء على الجهاز التنفيذي الخاص بالشركة، موضحا أنه قد جرى إدخال الصرف الصحي بالقري بنسبة 55%، وفي 30 يونيو المقبل سيتم الوصول إلى 70%: "فيه عندنا 77 مشروع الدولة فتحاهم وبتمولهم، وعلى 30 يونيو هيبقي فيه نسبة عالية من مشاريع الصرف الصحي جرى تحقيقها وزيادة نسبة حصه المواطن لمياه الشرب".