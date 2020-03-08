رئيس قسم الصدر بقصر العيني: كورونا ليس كارثة والإنفلونزا أخطر منه

قال الدكتور أحمد السيد سالم، رئيس قسم الصدر بكلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة، إن فيروس كورونا ليس جديدا في المجال الطبي وهو معروف مسبقا، ويصيب الجهاز التنفسي العلوي بـ"دور برد خفيف جدا، ومفعوله مش بيقعد يومين ثلاثة وبينتهي الدور"، مضيفا أن تحور الفيروس مؤخرا أظهر منه سلالة جديدة هي أشد مما كانت عليه: "ممكن يتسبب في حالات وفيات عن طريق إلتهاب رئوي فيروسي، وكان مشهور باسم السارس منذ 18 عاما".

وأكد رئيس قسم الصدر بقصر العيني، خلال استضافته ببرنامج "أصل الحكاية"، والذي يقدمه الإعلامي أحمد إبراهيم، والمذاع على فضائية "المحور"، أن الفيروس الحالي ليس كارثة كما يروج البعض، "عمرنا ما ركزنا على الأنفلونزا رغم أنها أشد خطورة ووفياتها كثير جدا، ومتكررة دائما، ولكن الفيروس ده هتجيله لحظة ويهدأ عندما يصل إلى ذروة الانتشار ويبدأ يهدي بعد كدة"، مشيرا إلى أن أعداد مصابي فيروس كورونا في ازدياد بشكل ملحوظ خارج الصين أكثر مما هو بداخلها حاليا: "داخل الصين ابتدى عدد الإصابات ينحسر، والأسبوع اللي فات تم تسجيل أقل عدد من الحالات على مدى الشهر ونصف اللي فاتوا".

وأضاف "سالم" أن فيروس كورونا يصيب نسيج الرئة في "الخفاش"، ومن ثم ينتقل إلى الحيوانات، ومنها يتحور ويلجأ إلى الإنسان ويصيب نفس الخلية: "الخفاش من الحيوانات اللي بياكلها الصينين، وفيه فرصة إذا كان الخفاش مصاب أنه يصيب الإنسان"، موضحا أن الفيروس الحالي هو السلالة السابعة من ذلك الفيروس: "بيعمل نفس المرض، وهو الإلتهاب الرئوي الفيروسي، وهو مرض ليس غريب علينا، وفيه فيروسات كثيرة جدا بتؤثر على نسيج الرئة وكلهم بياخدوا نفس الإصابة ولكن بتختلف درجات الإصابة".

وتابع: "دور البرد يسبب رشح واحتقان في الزور خفيف أو متوسط أو شديد، وقلما ما تظهر معاها كحة، وربما يكون معاها حراره توصل لـ38 وإرهاق وتكسير في الجسم، أما فيروس كورونا فيصيب نسيج الرئة والاحتقان خفيف جدا ومفيش رشح بالأنف والإصابة بتكون في شكل كحة، وسعال يستمر ولا ينقطع وارتفاع بدرجة الحرارة لـ38 وتفضل ثابتة مبتنزلش، والفرق واضح تماما".