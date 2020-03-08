وزير النقل يكشف الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمواجهة فيروس كورونا

قال وزيرالنقل، إن الوزارة تتخذ كل الإجراءات اللازمة من تعقيم وحجر صحي بموانيها البرية والبحرية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير النقل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، إن مصر بها 15 ميناء بحريا، يدخل ويخرج منها أعداد كبيرة من المواطنين والسائحين، مؤكدا على أن مواجهة كورونا مسؤولية كبيرة على عاتق الدولة تتكاتف فيها بكل موؤسساتها لمواجهتها.

وأضاف أن مصر بها 5 موانئ برية كبيرة، وهي منافذ بين مصر وجيرانها مثل ميناء السلوم ورفح والعوجة وطابا، وجميعها موانئ برية يأتي منها زوار وسياح وأشقاء، و"بيخرج منها مصريين ولازم ناخد بالنا منها، وميناء الإسكندرية بييجي منه مراكب سياحية كثيرة على خطوط منتظمة، وكان عندنا الأسبوع اللي فات باخرة كبيرة عليها 600 راكب، وكل دا لازم ناخد بالنا منه".

وأكد الوزير على وجود حجر صحي في كل الموانئ البحرية والبرية، موضحا أن وسائل النقل الجماعي كذلك يتردد عليها عدد كبير، على رأسها مترو الأنفاق وحده الذي يستخدمه يوما 3 ملايين راكب، ومليون راكب في السكة الحديد، و"لازم ناخد بالنا من التعقيم، وبنعقم شبابيك المترو وحجز التذاكر، وفي نهاية اليوم المترو بيدخل الجراجات ويعقم بالكلور المخفف بالماء".