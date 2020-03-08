فيروس كورونا يسيطر على "توك شو" أمس

تناولت برامج التوك شو ليلة أمس، عدة موضوعات مهمة، واستضافت بعض الضيوف وعرضت بعض الفقرات والتقارير، وشهدت بعض المداخلات الهاتفية المهمة التي تناولت الشأن المصري الداخلي والعربي والإقليمي والعالمي.

"الطيران المدني" توضح لـ "مساء dmc" آخر مستجدات الوزارة لمواجهة كورونا

قال اللواء طيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، إن سلطة الطيران المدني هي المسؤولة عن التصديق على الطلعات الجوية سواء الخاضعة للاتفاقات الثنائية أو العلاقات بين الدول.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة "dmc"، أن المنشور الذي صدر من سلطة الطيران المدني بدولة الكويت الخاص بوقف الطائرات القادمة من مصر إليها، تسبب في وقف مصر للطائرات المسافرة للكويت.

وتابع، أن المملكة العربية السعودية، أقرت بضرورة وجود شهادة تحليل "PCR" لكشف الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد للقادمين من مصر إليها، وبالتالي لم يسافر أحد إلى المملكة إلا مع الشهادة، مؤكدا على تعاون وزارة الطيران مع وزارة الصحة، وكذلك التنسيق الشامل بين سلطة الطيران المصري وباقي الدول.

"الأوقاف": الجهات الصحية هي من يحق لها إلغاء صلاة الجمعة

"الوزراء" لـ "الحياة اليوم" الميكنة تحقق سهولة بإجراءات الحكومة

قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإداري، إن القيادة السياسية تعمل حاليا على "تبسيط الإجراءات" الموجودة في كل المؤسسات الحكومية والخاصة لتحقيق "الميكنة" بسهولة ويسر: "العالم كله بيشتغل بنظام الميكنة ومفيش حاجة اسمها الختم أو فوت علينا بكرة".

وأضاف "محمود" خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات والقضاء على البيروقراطية وميكنة الخدمات وتنمية العنصر البشري لمحاربة الفساد: "هو ده الإصلاح الإداري"، موضحا أن ميكنة الخدمات الحكومية تمت على مدار الـ5 سنوات الماضية ولم يكن من الممكن تحقيق الإصلاح الإداري إلا من خلال إتمام عدد من الإجراءات المتعلقه به: "إحنا كنا بنبني عمارة وحطينا الأساسات في السنوات اللي فاتت وكان أهمها قانون الخدمة المدنية الجديد، والناس اللي في الحكومة حسوا بالقانون لأنه أدى ديناميكية مختلفة للجهاز الإداري".

وأكد أن القانون الجديد قد منح فرصة أكبر لأصحاب الكفاءات بمختلف الجهات الحكومية: "القانون الجديد إدى فرصة للموظف الكفء إنه مايستناش أن اللي قبله يترقوا علشان يترقى، واتحط قواعد للتقرير السنوي"، مشيرا إلى أن الدولة ستبدأ في انتهاج حياة وثقافة عمل جديدة تم بناؤها على تجربة 50 ألف موظف سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

سحر الجعارة لـ "كل يوم": هناك من يحلل التحرش

قالت الكاتبة الصحفية سحر الجعارة، إن الكثير من قضايا الرشوة التي تضبطها هيئة الرقابة الإدارية، "يوجد على مكاتب المتهمين فيها مصحف وسبحة وغالبا ما يوجد عند المتهم زبيبة جبهته لأنه بيصلي"، مؤكدة أن هذا يدل على أن "الضمير منفصل عن شكليات الدين".

وأضافت "الجعارة"، خلال حوارها في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، على شاشة "ON E"، أن الأشخاص التي تظهر عليه علامات الورع من الممكن أن يقتل أو يغتصب، و"هناك قلة قليلة من المتحرشين بالنساء يحاولون وجود غطاء شرعي على أفعالهم، وهناك من يحلل لهم التحرش".

وتابعت الجعارة: "ثلاث أرباع العلماء أو نصفهم يحللون التحرش منهم من على المنابر، أو الفتاوى، وهناك من فتح سوق للرق والنخاسة"، مطالبة الإعلام المصري بغلق أبواق كل من يُفتي بـ"فتاوى منحرفة".

أستاذ مناعة يتحدث لـ "من مصر" عن كورونا

قال الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن العدد الأكبر من المصابين بفيروس كورونا متواجدون في أوروبا والجزء الشمالي من أمريكا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "CBC"، أن ذلك يتعلق بدرجات الحرارة، بينما عدد المصابين في أفريقيا وأمريكا اللاتينية قليل جدا، موضحا أن الفيروس سريع الانتشار وكل حالة تنقل الفيروس من 3 إلى 4 أشخاص.

وأوضح أن نسبة الوفاة في فيروس سارس 9.6%، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والتي ظهرت في منطقة الخليج عام 2012، سجلت نسبة الوفيات خلاله 35%، "فيروس كورونا زي أي فيروس، ولكن الجهاز المناعي مش واخد عليه، والناس اللي عندها أمراض القلب بالذات ونقص في المناعة والسكر كل دول بيصابوا بمضاعفات".

وزيرة الصحة لـ "الحكاية": عندنا كواشف كورونا في مصر أكتر من أمريكا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها 70 ألف كاشف لفيروس كورونا، بينما مصر لديها 250 ألف كاشف، فضلًا عن 3000 كاشف جاءوا من منظمة الصحة العالمية لمصر، موضحة أن مصر ستكون من أوائل الدول المستخدمة للجهاز المستحدث الذي يقيس الأجسام المضادة والفيروسات في الجسم خلال 30 دقيقة.

وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أن نسبة الدقة للجهاز الذي يقيس الأجسام المضادة 87%، "دي نسبة كويسة جدًا، لأنه يقيس ويكشف على كل العائدين من الدول الموبوءة سواء ظهرت عليهم الأعراض أم لا"، موضحة أن هذا الجهاز أشبه بجهاز اختبار الحمل، حيث يتم أخذ نقطة دم واحدة من الشخص وتحليلها، وهذا يقلل نسبة دخول إصابات بالفيروس في مصر.

وتابعت: "ممكن أعمل النهاردة تحليل ويطلع سلبي، وتاني يوم القط الفيروس، طب إيه الحل في الحالة دي، الحل إن أي حد يشعر بالأعراض يبلغ وزارة الصحة فورا، زي ما عملنا في المركب النيلي، لأننا تم إبلاغنا بوجود أربع حالات خارج مصر كانوا في زيارات في مصر قبل إصابتهم بالفيروس، وجميع تلك الحالات كانت مشتركة في حاجة واحدة وهي المركب".