الجيزة تنظم حفل زفاف جماعي لــ30 عروس يتيمة

نظمت المحافظة حفل زفاف جماعي لـ30 عروس يتيمة من غير القادرات من أبناء المحافظة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتجهيز العرائس بالأجهزة الكهربائية والمنزلية والمفروشات والعديد من مستلزمات المنزل دعما لهم ولإعانتهم.

وسلّم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الأدوات الكهربائية والهدايا للعرائس في جو عائلي بهيج، بحضور الأهالي، وأشاد المحافظ بدور منظمات المجتمع المدني التي تسعى لتقديم خدمات مجتمعية للمواطنين وتساعد الشباب، في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كل الدعم والتسهيلات لهم.

ولفت إلى التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية لاختيار العرائس والمناطق التي وقع عليها الاختيار بأحياء ومراكز ومدن المحافظة من الفتيات اليتيمات بالتعاون بين المحافظة والجمعيات الأهلية، كما حرص المحافظ على حضور حفل زفاف العرائس ومراسم كتب الكتاب وسط الأهالي، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم الجديدة.

وخلال حفل الزفاف، وزّع المحافظ منحا مادية على 20 عروسة يتيمه أخرى مقبلة على الزواج لإعانتهن على شراء الأدوات الكهربائية اللازمة للزواج.

وشهد حفل الزفاف الذي استمر 5 ساعات فقرات فنية عديدة، عزفت خلالها الفرق الموسيقية الأناشيد وقدمت فرق مديريه الثقافة عروضا فنية ورقص وفلكلور شعبي.

وقدم الأهالي الشكر لمحافظة الجيزة على رعايتها للحفل واستضافتها له بحديقة الأورمان، وحضر حفل الزفاف نواب محافظ الجيزة وأعضاء من مجلس النواب ورموز مجتمعية والعديد من ممثلي الجمعيات الأهلية.