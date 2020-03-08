غادة والي: ثلث متعاطي المخدرات من النساء

قالت الدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات بفيينا، بمناسبة الْيَوْمَ العالمي للمرأة، إنّ ثلث المتعاطين للمواد المخدرة تقريبا من النساء، في حين أنّ عدد النساء اللاتي يمكنهن الحصول على العلاج الذى يحتاجون إليه أقل بكثير من الرجال، ونحو 75% من ضحايا الاتجار بالبشر المكتشفين من النساء والفتيات.

وأضافت والي في بيان لها صباح اليوم، أنّ أكثر من نصف النساء والفتيات اللاتي يقعن ضحايا لجرائم القتل، يلقين حتفهن على أيدي شركائهن الحميمين أو أفراد أسرهن الاخرين، ما يتطلب إجراءات جريئة وحاسمة لسد الثغرة ونصبح جيل المساواة.

وأوضحت والي أنّ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يقدم المساعدة إلى النساء ليحصلن على خدمات الوقاية والعلاج من تعاطي المخدرات والاضطرابات المرتبطة به، مشيرة إلى أنّه يتم إدارة صندوق الأمم المتحدة الائتماني الوحيد الذي يلبي احتياجات النساء والفتيات من ضحايا الاتجار بالبشر، ويقدم كل عام مساعدة مباشرة لـ3500 ضحية في أكثر من 60 بلدا، ويشجع المكتب بالتعاون مع الشركاء في الأمم المتحدة على اتباع نهج شاملة إزاء العنف، تجمع بين قطاعات الصحة والخدمات الاجتماعية والصحة والعدالة، لوضع استراتيجيات وقائية وتوفير خدمات الدعم، ودمج المنظورات من حيث النوع في تدابير التصدي للإرهاب وإدارة السجون.

وقالت والي: "نعيش في عالم تسعى فيه كل امرأه وفتاة أن تحصل على جميع حقوقها، ذلك كان الهدف الذي سعى إليه القادة في بيجين قبل 25 عاما عندما وقعوا على إعلان وخطة عمل طموحين، وحققنا تقدما كبيرا لكن التمييز والعنف ضد النساء والفتيات لا يزالان يحولان بيننا وبين الوفاء بالوعد المقطوع فى أهداف التنمية المستدامة".