سفير البوسنة والهرسك يؤكد أهمية تنظيم زيارات رسمية لمصر لتعزيز التعاون

أكد سفير البوسنة والهرسك لدى مصر صديق سباهيتش، أهمية تنظيم زيارات رسمية من أجل دعم العلاقات الثنائية في كل المجالات، واصفًا العلاقات مع مصر بأنها تتسم بالصداقة والود، مشيرًا إلى أنه جرى تنظيم عدة زيارات على مستوى رئاسة البوسنة والهرسك وأعضاء البرلمان البوسني في العشر سنوات الماضية.

"سباهيتش": التبادل التجاري بين البلدين تخطى 60.5 مليون يورو عام 2019

وأعرب سباهيتش، في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، عن اعتقاده بأن التعاون الثنائي يعد مرضيا في المرحلة الحالية وهناك إمكانات كبيرة لتعزيز التعاون المشترك، موضحًا أن التبادل التجاري بين البلدين تخطى 60.5 مليون يورو عام 2019 من بينها صادرات من البوسنة والهرسك لمصر ما قيمته 56 مليون يورو بالمقارنة بـ 36.7 مليون يورو عام 2018، و21.5 مليون يورو عام 2017، طبقا لأحدث الإحصاءات لغرفة التجارة بالبوسنة والهرسك.

وأوضح الدبلوماسي البوسني، أن بلاده تستورد من مصر "الملح والكبريت والجير والمنتجات الكيماوية غير العضوية والفاكهة والخضروات"، بينما تصدر لمصر "الحديد والصلب والأخشاب والمنتجات الخشبية والورق والورق المقوي والمنتجات غير الكيماوية"، مشددًا على ضرورة العمل على تنظيم الزيارات على مستوى الخبراء من كلا البلدين للتعرف على قدرات وإمكانات كلا البلدين.

وتابع سباهيتش بأن وزارتي التعاون الدولي في مصر والعلاقات التجارية والاقتصادية في البوسنة والهرسك يعدان حاليا زيارة لوفد من الخبراء لعقد اجتماعات في العاصمة سراييفو؛ لبحث عدة قضايا من بينها الوضع الحالي للتعاون الثنائي وتحديد الإمكانات، وسبل تذليل العقبات أمام التعاون، مشيرًا إلى أن الخبراء سيتقدمون بمقترحات لتبني الإجراءات والأنشطة لتعزيز التعاون الثنائي.

وعن الاستثمارات، قال السفير البوسني إن استثمارات البوسنة المباشرة في مصر بلغت 0.12 مليون يورو طبقا لأحدث الإحصاءات حتى أبريل 2019، بينما وصلت الاستثمارات المصرية المباشرة في البوسنة والهرسك فقط إلى 6.4 مليون يورو بنهاية ديسمبر 2017.

وأوضح صديق سباهيتش أن هناك عدة مجالات محل اهتمام لتعزيز التعاون الثنائي وهي قطاعات الطاقة وصناعة السيارات والصناعة والزراعة والمواد الغذائية والمعادن والنسيج والملابس والجلود والأحذية والأخشاب والأدوية والبناء والآلات الزراعية والتعليم والثقافة والأمن، مشددًا على ضرورة الاهتمام بدعم التعاون الثنائي في مجال السياحة.

سفير البوسنة يؤكد أهمية جهود مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب الدولي

وأشار الدبلوماسي البوسني، إلى أنه كان هناك إعداد لزيارة وزير خارجية البوسنة والهرسك لمصر في عام 2017، معربا عن أمله أن يتم تنظيمها في القريب العاجل.

وعن مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، أكد سفير البوسنة على أهمية جهود مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب الدولي، مشيرا إلى أن مصر والبوسنة والهرسك تواجهان نفس التحديات الأمنية.

وعن السياحة، أشار سباهيتش إلى زيارة أعداد قليلة من السائحين البوسنيين إلى مصر في السنوات الماضية، مطالبا بتوفير تسهيلات مثل منح التأشيرة فور الوصول أو ما يعرف بالتأشيرة الإلكترونية لجذب المزيد من السائحين البوسنيين.

وتابع الدبلوماسي البوسني بأن هناك مجالا لجذب السائحين المصريين لزيارة بلادنا إذا كان لديهم تأشيرة تشجن أو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو التأشيرة الأمريكية حيث يمكن لهم السفر إلى البوسنة والهرسك دون تأشيرة إلى فترة تصل 30 يوما.