تايلاند تلزم الوافدين من كوريا الجنوبية والصين وإيطاليا وإيران بالعزل

ألزمت السلطات التايلاندية المسافرين الوافدين من كوريا الجنوبية والصين وإيطاليا وإيران بالقيام بعزل ذاتي لمدة 14 يوما، وتقديم تقرير عن حالتهم الصحية بشكل يومي للسلطات.

وقال نائب المدير العام لقسم مكافحة الأمراض في تايلاند ثانارك بليبات، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، إنه سيجرى مطالبة التايلانديين أو الأجانب القادمين من تلك الدول بتسجيل بياناتهم لدى وزارة الصحة العامة التايلاندية، وسيتعين عليهم تقديم تقرير يومي عن حالتهم الصحية وما إذا كانوا يعانون من ارتفاع في الحرارة أو كحة أو آلام في الحلق على مدى 14 يوما.

بليبات: من سيقدم تقارير مغلوطة سيواجه عقوبة بموجب قانون الأمراض المعدية

وحذر بليبات، من أن من سيتخلف عن تقديم التقرير اليومي سيخضع لحجر صحي إلزامي في إحدى منشآت الدولة، ومن سيقدم تقارير مغلوطة سيواجه عقوبة بموجب قانون الأمراض المعدية.