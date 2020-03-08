سيد فؤاد: لم نفكر في إلغاء مهرجان الأقصر بسبب كورونا.. "الدولة طمنتنا"

قال السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، إنه لم يفكر "لحظة واحدة" في إلغاء المهرجان، حسب قوله.

وأوضح "فؤاد"، لـ"الوطن"، أنَّ ذلك جاء بسبب طمأنة جهات الدولة، قائلًا: "لو المصانع والشركات المليئة بالعمال أغلقت نبقى نلغي المهرجان"، موضحا أنَّ مهرجان الأقصر ليس للتسلية إنما هو مهرجان هادف لنشر الفكر الثقافي والفني الأفريقي.

وانطلق حفل المهرجان من معبد الأقصر، بتكريم عدد من نجوم الفن أمثال زينة وعمرو عبدالجليل والفنان العالمي جيمى جون لوي، وبتكريم خاص لأسرة الفنان الراحل فريد شوقي الذي تمّ إهداؤه اسم الدورة التاسعة، والفنانة السنغالية والنيجيرية ميمونة ندياي.