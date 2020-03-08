الصحة: فنادق ومراكب الأقصر آمنة من كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنّ المراكب النيلية والفنادق في الأقصر آمنة تماما، وتطبق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضمن خطة الوزارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم، لإحدى المراكب النيلية، في إطار متابعة تطبيق خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّ وزيرة الصحة والسكان، والوزراء أجروا جولة تفقدية لأحد المراكب النيلية باعثين رسالة طمأنينة للسائحين والعاملين بالقطاع السياحي، مشيدين بالإقبال الكبير من السائحين على المراكب.

وفي هذا الصدد، راجعت وزيرة الصحة، الإجراءات الوقائية الاحترازية المطبقة بالمركب، مشددة على الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية، واتباع العاملين للأساليب الصحية السليمة، لتجنب الإصابة بأي أمراض معدية، مؤكدة مجددا أنّه لا داع للمبالغة في ردود الأفعال حيال ما تم رصده من حالات حاملة لفيروس كورونا المستجد بالأقصر، وأكدت أنّ المركب النيلي الذي تم اكتشاف حالات به هو بؤرة المرض.

وتابعت أنّ الحالات التي تم اكتشافها الحاملة للفيروس كانت دون أعراض للمرض، بفضل نظام الترصد الوقائي القوي الذي تمتلكه مصر والذي أشادت به منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أنّ جميعها حالتها مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة بمستشفى العزل، كما تم تعقيم وتطهير المركب.

ووجّهت وزيرة الصحة والسكان رسالة للعاملين بالقطاع السياحي، بالاهتمام بالنظافة وغسل الأيدي باستمرار، مشيرة إلى ضرورة توجه أي شخص يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، ولديه أعراض مباشرةً إلى أقرب مستشفى حميات له للكشف عليه وفحصه، وإجراء التحاليل اللازمة إذا استدعى الأمر.