البرلمان يحدد موعد 36 طلب مناقشة عامة للحكومة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، المنعقدة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تفويض مكتب المجلس في تحدد موعد مناقشة 36 طلب مناقشة مقدم من النواب، عن سياسة الحكومة بشأن مشكلات وقصايا مختلفة والإجراءات المتخذة بشأنها، مع مراعاة ضم طلبات المناقشة العامة المرتبطة ببعضها في موعد واحد..

وابرزها طلب مقدم من النائب فايز بركات وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع القيمة الإيجارية لمباني وأراضي هيئة الأوقاف ، طلب مقدم من النائب جمال كوش وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن رفع خطوط الضغط العالي على مستوى الجمهورية وخاصة بقرى مركز ومدينة بنها و طلب مقدم من النائب جمال كوش وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إحلال وتجديد وتأثيث مكاتب البريد و طلب مقدم من النائب سامح فتحي حبيب عن سياسة الحكومة بشأن توسعة محطات المعالجة لشبكا الصرف الصحي وعن سياسة الحكومة بشأن توصيل الغازالطبيعي وخاصة لمركز ومدينة بسيون محافظة الغربية.

وسياسة الحكومة بشأن استغلال الأراضي البور والمباني القديمة غير المستغلة الواقعة فى نطاق الحيز العمراني أو المتخللات لإقامة مشروعات خدمية بالمدن والقرى

كما يحدد موعد مناقشة طلب مقدم من النائب بسام فليفل وعن سياسة الحكومة، بشأن زيادة مرتبات الأطباء البشريين و إنشاء مدارس التمريض بالمستشفيات لسد العجز في أعداد هيئة التمريض بالمستشفيات والوحدات الصحية.

اضافة لطلبات حول تطوير شركات الغزل والنسيج وخاصة شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار لتلافي انهيارها وسوءأوضاع العمالة بها وتطوير إنتاجية الأسماك ببحيرة السد العالي و حل مشكلة نقص الحضانات في المستشفيات العامة وخاصة بمركز سمالوط محافظة المنياو تحويل الشبكات الكهربائية المعلقة إلى شبكات أرضية والحد من الأضرار الصحية الناجمة عن أبراج وشبكات المحمول ، و الاستفادة من أملاك الدولة غير المستغلة في مشروعات النفع العام.