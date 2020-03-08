هنا الزاهد: محمد صبحي أول من أدخلني عالم التمثيل "مش حد تاني"

وجهت الفنانة هنا الزاهد عبر حسابها الشخصي موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر"، الشكر للفنان محمد صبحي، على مساعدتها في مشوارها الفني.

وغردت هنا الزاهد: "أنا بس عايزة أقول حاجة، الأستاذ الكبير محمد صبحي هو أول من أدخلني عالم التمثيل سنة 2009 مش حد تاني، وكان شرف ليا وشكرا.. ونيس وأحفاده".

يذكر أن الفنانة هنا الزاهد، تعمل حاليا في تصوير أولى مشاهدها في فيلم "الغسالة"، للمخرج عصام عبدالحميد، وذلك تمهيدا لعرضه خلال الفترة المقبلة، بطولة الفيلم محمود حميدة، أحمد فتحي، محمد سلام، وطاهر أبوليلة، من تأليف عادل صليب، وتدور أحداث الفيلم، في إطار من الفانتازيا والخيال العلمي.