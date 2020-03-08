وزيرة الصحة: لدينا مستشفى مجهز في كل محافظة لعزل مصابي كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن وزارة الصحة لديها خطة، في حال زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، حيث جرى تجهيز 27 مستشفى في الـ27 محافظة.

حريصون على عدم تفريق الحالات المصابة بفيروس كورونا في مصر ونجمعهم في مستشفى واحد حتى الآن

وأكدت زايد، في حوارها مع الإعلامية ريهام السهلي، على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه لايجري استخدام المستشفيات وفقا للشكل الجغرافي، ولكن يجري استخدام مستشفى مستشفى، في حال امتلاء مستشفى النجيلة في مطروح، سيجري الاستعانة بمستشفى آخر من المستشفيات المخصصة للعزل، وهكذا.

نحلل للقادمين من الصين وإيران ونقيس الحرارة للبقية

وأضافت زايد، خلال جولتها في محافظة الأقصر، أن الوزارة حريصة على عدم تفريق الحالات المصابة بفيروس كورونا في مصر، خصوصا أن المستشفيات بها أطقم طبية مخالطة للحالة، وعمالة ونظافة وأمن، لكي يجري تقليل فرص العدوى.

واستكملت زايد، أن الطائرات القادمة بشكل مباشر من الصين، جرى عمل تحليل لكل المتواجدين على الطائرة، قبل مغادرة المطار، وليس مجرد كشف للحرارة، وكذلك إيران وإيطاليا، ولكن باقي الدول، يجري قياس درجات الحرارة، بالإضافة لكارت الصحة العامة، للمتابعة خلال تواجده في مصر.