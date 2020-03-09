محلات وصيدليات ووحدات تجارية.. مزاد علني بمقدم 25 ألف جنيه بـ5 مدن جديدة

أعلن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه سيجري بيع 12 محلا تجاريا وصيدليتين، بمساحات تتراوح بين (19 مترا مربعا و43 مترا مربعا)، بالسوقين التجاريين (2، 3) بمشروع دار مصر بالمدينة، وذلك في مزاد علني يوم الأربعاء الموافق 8 أبريل المقبل.

كما أعلنت جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة طرح بيع 15 محلا تجاريا، بمساحات تتراوح بين (23 متر مربع و97 متر مربع)، بأسواق مناطق (ابني بيتك 2 – الحي الرابع – موقف سيارات الأجرة بالحي السكني الثاني – الإسكان الاجتماعي)، وذلك في مزاد علني يوم الأحد الموافق 29 مارس الحالي.

فيما طرح جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، 8 محال تجارية وصيدلية، بمساحات تتراوح بين (16 مترا مربعا و39 مترا مربعا)، بالسوق التجارية بجوار مشروع "JANNA" (جنة)، والسوق التجارية بجوار المرور، وكذا بيع 6 وحدات مهنية وإدارية بمساحات تتراوح بين (33 مترا مربعا و69 مترا مربعا) بالسوق التجارية بمناطق إبني بيتك 140 فداناً، والسوق التجارية بـ840 فدانا بالامتداد، وإسكان الشباب بالحي الرابع عمارات الـ70 متر مربع، وعمارة 33 بالمجاورة الثانية بالحي الأول بالمدينة، وذلك في مزاد علني يوم الأربعاء الموافق 1 أبريل المقبل.

وأعلن جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، أنه سيجري بيع 12 محلا تجاريا وصيدلية بمساحات تتراوح بين (12 متر مربع و 64 متر مربع)، بمختلف الأسواق التجارية بالمدينة، وذلك في مزاد علني يوم الأحد الموافق 5 أبريل المقبل.

وأعلن جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، أنه سيجري بيع 8 محال تجارية وصيدليتين، بمساحات تتراوح بين (15 مترا مربعا و31 مترا مربعا)، بموقع الـ11 عمارة ابني بيتك (أ) وموقع الـ20 عمارة امتداد ابني بيتك موقع 2 بالمدينة، وذلك في مزاد علني يوم الأربعاء الموافق 25 مارس الحالي.

الشروط العامة للطرح العلني

- تطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز المدينة نظير سداد مبلغ 299 جنيهًا لكل محل أو صيدلية أو وحدة.

- سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 25 ألف جنيه لكل محل أو صيدلية و10 آلاف جنيه لكل وحدة في موعد غايته جلسة المزاد.

- يجرى استكمال سداد نسبة 10% + 1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد فور رسو المزاد.

بالنسبة للوحدات الإدارية والمهنية يجري استكمال سداد نسبة 25% + 1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد بالإضافة إلى 3000 جنيه وديعة اتحاد الشاغلين وذلك فور رسو المزاد.

والباقي وقدره 90% يجرى سداده بإحدى الطريقتين التاليتين:

- استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد.

- سداد باقي القيمة البيعية وقدره (90%) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات مضافًا إليها فائدة البنك المركزي وقت السداد بالإضافة إلى نصف بالمائة مصاريف ويضاف عليهم 2%، على أن يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد، مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة باسم الجهاز بقيمة الأقساط والفوائد قبل الاستلام.

ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية.