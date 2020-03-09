الدراسة من منازلهم.. كورونا يحول التعليم إلى العالم الافتراضي

تجاوزت أزمة فيروس كورونا المستجد شهرها الثاني، ولاتزال تلقي بظلالها على نواحي مختلفة، ليس فقط على قطاع الصحة بل السياحة والاقتصاد، وأيضا التعليم، الذي تحول في عدد من الدول إلى تعليم إلكتروني عن بعد، نظرا لقرارات إغلاق المدارس في عدد من المناطق بدول العالم، خوفا من تفشي الفيروس بين تلاميذ المدارس.

وتسبب انتشار كورونا في تعطيل الدراسة في عدد من الدول أولها الصين، التي ابتكرت أساليب جديدة للتغلب على الأثار المدمرة للفيروس، حيث يشرح المعلمون من خلال فصول دراسية افتراضية عبر الإنترنت لمتابعة سير عملية الدراسة في المنازل.

وبعد ظهور مصابين بالفيرويس في السعودية، أعلنت المملكة تعليق الدراسة بشكل مؤقت في محافظة القطيف، بدءا من الأحد ولمدة أسبوعين كاملين، على خلفية مساعيها لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

السعودية فعلت المدارس الافتراضية عبر قناة "عين" التليفزيونية

ونقلت الوكالة السعودية قرار وزير التعليم السعودي، بتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة من خلال منصة المدرسة الافتراضية وقناة "عين" التليفزيونية.

ومن قبل المملكة، أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية، الثلاثاء الماضي، عن تقديم إجازة الربيع وبدء مبادرة "التعلم عن بعد" وتعطيل مؤسسات التعليم العالي لمدة 4 أسابيع وإطلاق برنامج التعقيم للمنشآت التعليمية، نقلا عن وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

الإمارات بدأت مبادرة التعلم عن بعد لمدة 4 أسابيع

وأعلنت الإمارات عن تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 27 حالة تم الإعلان عن شفاء 5 منها.

وفي الأردن، بعد أن وصل الفيروس إليها، وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي محي الدين توق، تعميما لرؤساء الجامعات الأردنية باتخاذ إجراءات عاجلة لتجهيز الاستعدادات المطروحة لتتم العملية التعليمية من خلال آلية التعليم عن بعد، استعدادا لوقف الدراسة بسبب كورونا.

وأخبرت جامعة "ستانفورد" الأمريكية طلابها، أمس الأحد، عن بدء توفير الحصص الدراسية عبر الإنترنت لبقية فصل الشتاء، اعتبارا من الاثنين.

وأوضحت الجامعة الأمريكية الواقعة في شمال كاليفورنيا، أنها تتوقع "أن يستمر عدد الإصابات المثبتة بفيروس كورونا المستجد بالارتفاع في منطقتنا وفي أوساط جامعتنا".

وفي يوم الجمعة الماضي، أعلنت جامعتان في ولاية واشنطن، أنهما ستعتمدان الدروس عبر الإنترنت، بعد أن سُجل أكبر عدد من الوفيات في الولايات المتحدة من نتيجة الفيروس.