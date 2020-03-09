محافظ الإسكندرية: سنراجع تعاقدات الشواطئ لمنع حجب رؤية البحر

ترأس اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أمس، جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التي تهم المواطن السكندري، وفتح قناة حوار وتواصل مباشر مع تنفيذي ومسؤولي المحافظة.

وأكد محافظ الإسكندرية أن جميع التخصيصات الخاصة بتعاقدات الشواطئ سيجري مراجعتها مرة أخرى عقب انتهاء فترة عقدها، وسيمنع أي بنود في تلك التعاقدات من شأنها حجب رؤية البحر، مشددا أن رؤية البحر هي حق للجميع، وأضاف المحافظ "أننا جميعا نعمل لمصلحة الإسكندرية ومواطنيها ولن نسمح بأي تقصير أو تجاوز في حقهم"، بحسب بيان صادر عن المحافظة.

وخلال المجلس التنفيذي جرى اعتماد تخصيص 2 كابينة بكبائن استانلي مجانا لذوي الاحتياجات الخاصة، وأكد المحافظ: "أننا جميعا نعمل على توفير كافة سبل الدعم لذوي القدرات الخاصة بالشكل الذي يضمن دمجهم في المجتمع".

وفي السياق نفسه، وافق المجلس التنفيذي على عدد من الموضوعات المهمة ومنها، تعديل تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بالمحافظة بمساحة 21 فدان بنطاق حي غرب لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاستغلالها في رفع كفاءة وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة التنقية الغربية، وذلك بأن يتم تعديل التخصيص ليصبح بالمجان ولصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، كما جرى الموافقة على اعتماد مشروع خريطة شوارع عرضية لربط شارع الريادة وشارع النقل والهندسة بنطاق حي شرق، وكذا الموافقة على اعتماد مشروع تعديل شوارع بمنطقة النهضة الصناعية بنطاق العامرية أول.

وحضر اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية اللواء خالد سعيد وكيل هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، واللواء عبدالفتاح إبراهيم نائب مدير أمن الإسكندرية، واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام للمحافظة وأمين سر المجلس، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء الأحياء، وجميع الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.