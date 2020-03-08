دورة تدريبية علي جراحة المناظير لأطباء من 20 دولة أفريقية بالمنصورة

نظم مركز جراحات الكلى والمسالك البولية جامعة المنصورة اليوم، فعاليات الدورة التدريبية "مبادئ جراحات المناظير فى المسالك البولية" التى ينظمها المركز بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تحت رعاية الدكتور أشرف محمد عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة خلال الفترة من 8 إلي 12 مارس الجاري.

حضر الافتتاح كل من الدكتورة نسرين صلاح عمر، عميد كلية الطب جامعة المنصورة، والدكتور أحمد شومة، رئيس قسم الكلى والمسالك البولية بالكلية ومقرر الدورة، والدكتور باسم صلاح مدير مركز جراحات الكلى والمسالك البولية، وعدد من أساتذة وأطباء الكلى والمسالك البولية بالجامعة وبمشاركة 20 متدرب وطبيب أفريقي من 20 دولة أفريقية ومنها دول حوض النيل.

وأشادت عميد كلية الطب بالجهد المبذول من كافة العاملين بمركز الكلى والمسالك البولية بالجامعة وبدور المركز في تقديم خدمة طبية مميزة، وفي الارتقاء بالبحث العلمي مما ساهم في تواجد جامعة المنصورة في مكانة مميزة في التصنيفات الدولية لأهم الجامعات العالمية.وأضافت أن هذه الدورة لها هدف استراتيجي يتمثل في توطيد علاقة مصر بالدول الأفريقية ودعم مصر لهذه الدول فى المجال الطبي من خلال تدريب أطباء من دول أفريقية على جراحات المناظير في المسالك البولية .

وأكد الدكتور تامر أبو السعد وكيل كلية الطب جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث على أهمية إقامة الفعاليات العلمية التى ترتقى بمهارات الأطباء، مثنيا على موضوع هذه الدورة التدريبية الذى يعكس المسئولية الطبية والدبلوماسية التى يقوم بها مركز جراحة الكلى والمسالك البولية جامعة المنصورة من خلال تقديم خدمة مميزة للمرضى والارتقاء بمهارات أطباء من عدة دول أفريقية ينقلون صورة مميزة عن مصر لبلادهم.

وقال الدكتور باسم صلاح مدير مركز جراحات الكلى والمسالك البولية، إن الدورة التدريبية تستهدف التعريف بالجديد في جراحات المناظير في الكلى والمسالك البولية وتدريب عدد من الأطباء من دول أفريقية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة التابعة لوزارة الخارجية التى تتولى الدعم العلمي والثقافي لدول أفريقيا وخاصة دول حوض النيل .

وأضاف أن الدورة تتضمن محاضرات نظرية سيتم خلالها مناقشة عدد الموضوعات مثل تفتيت حصوات الكلى، وحل مشكلة ضيق مجرى البول وتضخم البروستاتا بالإضافة إلى نقل حي للجراحات التى تعالج هذه المشكلات من داخل غرف العمليات.

وبدوره، قال الدكتور أحمد شومة أستاذ ورئيس قسم المسالك البولية بكلية الطب جامعة المنصورة ومقرر الدورة، إن المؤسسات التعليمات دورها لا يقتصر فقط على المحاضرات النظرية بل يجب عليها تنظيم مختلف الفعاليات مثل ورش العمل والدورات التدريبية التى ترتقى بمهارات الباحثين وهذا ما يقوم به مركز جراحات الكلى والمسالك البولية جامعة المنصورة باستمرار.