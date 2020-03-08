مصر للطيران تعلن إعفاء الركاب على جميع الرحلات الدولية من رسوم التغيير

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، إعفاء الركاب على جميع رحلاتها الدولية من أي رسوم، تتعلق بالتغيير، سواء إذا كان التغيير لنفس الوجهة أو لوجهة أخرى، وذلك في إطار السعي الدائم للقيام بدورها في توفير تسهيلات أكبر لعملائها.

وضوء المستجدات الأخيرة من حيث فرض بعض الدول، قيودا على إجراءات السفر إليهــا، تزامناً مع تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وكشفت الشركة في بيان لها، أن الإعفاء يشمل التذاكر المصدرة اعتباراً من 7/3/2020، وحتى 31/3/2020، بغض النظر عن تاريخ السفر.

ويشمل الإعفاء رسوم التغيير فقط، مع تحصيل كل الضرائب وفروق الأسعار إن وجد، ويُسمح للسادة الركاب بتغيير رحلاتهم لأي موعد يرغبون به لأقصى مدة، تسمح بها كل من شروط السعر ونظام الحجز، كما يطبق هذا الإعفاء فقط، على تذاكر الأفراد، ولا يشمل التذاكر المُصدرة ضمن مجموعات.

وفي حال طلب العميل الاسترداد، يجري تطبيق شروط الاسترداد كاملة، ويسمح بتحويل كامل قيمة التذكرة، في صورة قسيمة إلكترونية "EMD Good for Transportation" صالحة للاستخدام، في استخراج تذاكر أخرى.

وتابعت الشركة خلال بيانها، إضافة إلى ذلك يرجى العلم أنه في حال رغبة السادة الركاب، في تغيير تذاكرهم المُصدرة قبل 7/3/2020، يسمح بإعفائهم من رسوم التغييرأو الـNO SHOW مرة واحدة فقط ، وذلك للسفر في موعد أقصاه 30/4/2020، مع تحصيل كل الضرائب وفروق السعر، إن وجد.

وتابعت، يسري العمل بهذه السياسة، اعتبارا من تاريخه وحتى إشعار آخر، وفقاً للمستجدات، وللاستفسار والمساعدة يمكن الاتصال على مدار 24 ساعة من خلال: الخط الأرضي رقم: 090070000 الخط الساخن رقم: 1717.