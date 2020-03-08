خالد الجندي: التدين الذي يصاحبه كآبة "مغشوش"

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن بعض الناس لديهم فهم خاطئ عن الدين، حيث إن التدين ليس معناه أن يكون المسلم كئيبا، "لدينا دين، وتدين مغشوش، تلاقي واحد صلى ركعتين زيادة لازم يكشر عشان يظهر إنه ملتزم بسمات الصالح، التدين المغشوش أن تنتقد علماء الأمة لو بتنتمي لتيار سلفي معين".

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "dmc": "الناس بقيت لما تضحك، تقولك اللهم اجعله خير، لازم الشيخ يخلي الناس تعيط، هو ده التدين المغشوش اللي عندنا على الرغم من إن الدين ليس كذلك"، موضحًا أن النبي عليه السلام كان بشوشا ومبتسما ويدعو الله بالعياذ من الهم والحزن، واعتبر البسمة عبادة وصدقة.

وتابع: "علامة أهل التقوى الضحك والتبسم، أول دعاء لهم الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، النبي حذرنا من لقاء الناس بوجه عبوس، الحزن والكآبة من علامات أهل النار".