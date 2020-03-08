الكنيسة تقصر جنازة الأنبا صرابامون على الأساقفة والرهبان

أعلن دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون أن المشاركة في صلوات تجنيز الأنبا صرابامون أسقف ورئيس الدير والتي ستقام في الثانية عشرة ظهر بعد غدٍ الثلاثاء، ستكون قاصرة على أعضاء المجمع المقدس والرهبان والكهنة فقط.

واعتذر الدير عن عدم استقبال أية زيارات سواء للأفراد أو المجموعات غدً الاثنين وبعد غد الثلاثاء، على أن تفتح أبواب الدير بدءًا من صباح الأربعاء بعد أن يكون قد تم إيداع جثمان الأسقف في المزار الخاص به وذلك لإتاحة الفرصة لأبنائه ومحبيه لزيارته.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أعلنت وفاة الأنبا صرابامون، فجر اليوم الأحد، عن عمر يناهز الـ84 عامًا بعد حياة حافلة.

وقال القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، في بيان له، إن الأنبا صرابامون ولد وتسمى باسم عازر قليد بسطاورس في 21 فبراير1937، وترهبن في دير السريان في 8 ديسمبر 1959، ورسم قسا في 24 فبراير 1963، ورقي قمصا في 25 يوليو 1967، ورسم أسقفًا عامًا بيد البابا شنودة الثالث في 17 يونيو 1973، ثم أسقفًا ورئيسً لدير الأنبا بيشوى في 28 مايو 1977، قبل أن يتوفي يوم 8 مارس 2020.

وأشار حليم، إلى أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، سيترأس صلاة الجنازة على جثمان الأسقف يوم الثلاثاء المقبل بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وكان الأنبا صرابامون، أصيب بوعكة صحية مفاجئة يوم الأربعاء الماضي، تم نقله على إثرها للمستشفى قبل أن يتوفى، ووصفته الكنيسة بـ"ملاك البرية الوديع وكوكبها المنير".