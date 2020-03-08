وزير الاتصالات يصدر قرارا بتعيين عبده علوان قائما بأعمال رئيس البريد

أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، قرارا بتعيين عبده سيد علي حسن علوان، قائما بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد، اعتبارا من اليوم ولحين تعيين رئيس جديد للهيئة، خلفا لـ عصام الصغير الذي تقدم باستقالته صباح اليوم.

ويشغل علوان في الوقت الحالي، منصب نائب رئيس الهيئة القومية للبريد لشؤون المناطق البريدية، وخلال فترة عمله بالهيئة على مدار 30 عاما، تقلد العديد من المناصب؛ وساهم بخبراته العلمية والعملية في تطوير العمل بعدد من الإدارات في الهيئة القومية للبريد.

وحصل عبده علوان على بكالوريوس تجارة وإدارة الأعمال من جامعة حلوان، ودبلوم الدراسات العليا في التمويل والاستثمار، وكذلك دبلوم مهني متخصص لإعداد القادة، كما حصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة بورسعيد.