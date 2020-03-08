إصابة رئيس أركان الجيش الإيطالي بفيروس كورونا.. وحجره صحيا داخل منزله

أعلنت فضائية "سكاي نيوز العربية"، إصابة رئيس هيئة أركان الجيش الإيطالي، بفيروس كورونا وذلك نقلًا عن "سكاي نيوز إيطاليا".

وقالت "سكاي نيوز إيطاليا"، إن الجنرال سالفاتوري فارينا، رئيس هيئة أركان الجيش الإيطالي، أصيب بفيروس كورونا الجديد، وجرى حجره صحيا، مشيرةً إلى أن الأخير قال في الحجر الصحي داخل منزله: "أنا بخير، سأواصل أداء مهماتي".

وكشف الجنرال فارينا عن إصابته بفسه، عندما خرج بتصريحات قال فيها: "لقد جاءت نتيجة فحوصاتي بفيروس كورونا إيجابية".

وأضاف: "أنا بخير، أنا منعزل في محل إقامتي، امتثالا للتوجيهات الصادرة عن السلطات الحكومية والبروتوكولات الصحية المتوخاة؛ وبناء على ما نقوم به للتحقق من جهات الاتصال التي أجريناها في الأيام القليلة الماضية".

"سأستمر في أداء واجباتي وسيحل محلي الجنرال بوناتو للأنشطة التي لا يمكنني المشاركة فيها. أقدم تحياتي الحارة والشكر إلى نساء ورجال الجيش الذين يعملون على معالجة هذه الحالة الطارئة في مركز العمليات، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية".