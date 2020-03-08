"مدبولي" يصدر قرارا بتشكيل لجنة لأسهم الشركات المملوكة للدولة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 277 لسنة 2020، باستبدال نص المادة العاشرة من قرار رئيس الوزراء رقم 926 لسنة 2018، المشار إليه النص الآتي:

تشكل بقرار من وزير المالية لجنة أو أكثر لاعتماد دراسات القيمة العادلة لأسهم الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها في الشركة محل الطرح برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية ممثل أو أكثر عن كل من الجهات التالية تختاره السلطة المختصة بها وهي:

وزارة المالية، الجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة الرقابة الإدارية، البنك المركزي، جمعية المراجعين والمحاسبين المصريين، الجهة أو الجهات المالكة للأسهم محل الطرح.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، القرار.