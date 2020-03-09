من الأردن إلى العراق.. العرب على قلب رجل واحد لدعم مصر في أزمة سد النهضة

بدأ وزير الخارجية سامح شكري، أمس، جولة عربية تشمل عددة دول، حاملا رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن سد النهضة، في جولة اتضح فيها حجم الدعم العربي لمصر في هذه الأزمة وضرورة الحفاظ على حقوق مصر التاريخية.

وأكد جلالة الملك عبد الله الثاني العاهل الأردني على وقوف الأردن مع الشقيقة مصر في كل ما يحفظ حقوقها وأمنها المائي، مشددا على موقف المملكة الداعم لمصر في ملف سد النهضة، بحسب بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ.

وأضاف "حافظ"، أن اللقاء تضمن التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين على أعلى مستوى، وذلك على ضوء العلاقات المتميزة والأخوية بين مصر والأردن، حيث طلب جلالة الملك نقل تحياته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي. وتطرق اللقاء إلى العديد من الموضوعات والقضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ومُجمل الأوضاع في المنطقة.

بدوره، استقبل رئيس الجمهورية العراقية الدكتور برهم صالح، أمس، في قصر السلام ببغداد، وزير الخارجية سامح شكري، الذي نقل له رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الحقوق المائية لجمهورية مصر في سد النهضة، والتطورات الإقليمية والدولية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين.

وأكد "صالح" دعم العراق لجمهورية مصر العربية في سعيها لحماية حقوقها المائية بشأن قضية سد النهضة على أساس القانون الدولي، وبما لا يؤدِي للإضرار بمصالح مصر وأمنها المائي.

في هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي حازم العبيدي، في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، إن أي شيء يمثل تهديدا للأمن القومي المصري هو تهديد للأمن القومي العربي ككل، والوقوف مع الشقيقة مصر ليس مسألة اختيار.

واضاف "العبيدي": "كان واضحا خلال الاجتماع الوزاري العربي الأخير بالقاهرة، إن العرب على قلب رجل واحد خلف مصر في إطار الحفاظ على حقوقها التاريخية في مياه النيل، باستثناء بعض الأصوات الشاذة".

ويرى المحلل السياسي العراقي أن الحشد العربي مهم في الوقت الحالي بالنسبة لمصر، فالمعركة قوية مع إثيوبيا التي يبدو أنها اختارت التعنت والعبث بالمفاوضات الشاقة التي التزمت بها مصر على مدار السنوات الماضية، وصولا إلى المفاوضات التي رعتها الولايات المتحدة الأمريكية.