بدء تطوير وتجميل شوارع عرب المعمل بحي عتاقة في السويس

أجرى اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، يرافقه الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، واللواء طارق عبدالعظيم السكرتير العام للمحافظة، وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة، جولة تفقدية لمنطقة عرب المعمل للوقوف على بدء العمل في أعمال رفع كفاءة وتطوير شبكات الصرف الصحي والإنارة العامة والأرصفة ورصف الشوارع ذات المساحة التي تزيد عن 6 أمتار وتكسية وعمل بلاطات إنترلوك للشوارع والحواري أقل من 6 أمتار لخدمة أهالي المنطقة لتصبح منطقة حضارية مخططة.

وأوضح المحافظ أن هذه الأعمال هي بداية للمخطط العام لتطوير المناطق غير المخططة بمحافظة السويس بالتنسيق مع جهاز تطوير العشوائيات.

وقرر المحافظ عمل دراسة لإنشاء خط صرف صحي لربط المنطقة على الشبكة الرئيسية للصرف الصحي.

رافق المحافظ كل من وليد شوقي رئيس حي عتاقة، وعبدالصمد أحمد مدير عام الإسكان، وشيماء فؤاد مدير التخطيط العمراني، ومحمود زهرة مدير عام الصرف الصحي لفرع السويس، ووجدي السيد مدير عام الطرق، وعادل خشانة مدير التجميل والحدائق ونجلاء شحاتة مدير الإدارات الهندسية بحي عتاقة، ومحمد فتحي مدير الطوارئ والتدخل السريع بجهاز النظافة، ورضا عبود نائب مدير جهاز التجميل بالمحافظة.