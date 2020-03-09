"قوة السوشيال ميديا".. 10 معلومات عن حصاد منظومة الشكاوى الحكومية

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الجهات المسؤولة بالدولة لمتابعة والاهتمام بشكاوى المواطنين والتعامل معها بجدية، مع تأكيده على متابعته الدؤوبة لحل تلك المشكلات.

"الوطن" تستعرض أبرز 10 معلومات عن حصاد مواجهة منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء عن تلك الشكاوى خلال شهر فبراير، وتحركات حلها، والتي أبرزت أيضا "قوة السوشيال ميديا"، حيث استجابت الحكومة لنحو 346 شكوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وجاءت تلك المعلومات كالآتي:

1- تلقت منظومة الشكاوى الحكومية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في شهر فبراير نحو 64 ألف شكوى وطلب واستغاثة.

2- 45 ألف شكوى وجهتها المنظومة للجهات الحكومية للتعامل معها، حتى بداية الأسبوع الجاري.

3- 14 ألف شكوى جرى حفظها للتكرار أو عدم الاختصاص أو عدم صحة بيانات ومحتويات الشكوى أو زوال سببها.

4- يجري التعامل مع قرابة 5 آلاف شكوى للمواطنين تمهيدا لاتخاذ اللازم بشأنها.

5- 10 وزارات حققت نسب إنجاز متميزة، كما ونوعا، في حل الشكاوى، بحسب تقرير حديث صادر عن "المنظومة"، تضم قائمة الوزارات كلا من الكهرباء والطاقة المتجددة، الأوقاف، الزراعة واستصلاح الأراضى، القوى العاملة، البترول والثروة المعدنية، الصحة والسكان، والنقل، الموارد المائية والرى، التموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي.

6- 14 محافظة حققت نسب إنجاز عالية خلال شهر فبراير الماضي، تضم قائمة المحافظات كلا من بورسعيد، القليوبية، كفر الشيخ، الجيزة، المنيا، الشرقية، البحيرة، شمال سيناء، الغربية، أسيوط، المنوفية، الدقهلية، الإسكندرية، والقاهرة.

7- أولت الجهات الحكومية اهتمام خاص بشكاوى الحد من الحوادث قبل وقوعها، يشتمل هذا البند غرف الكهرباء غير المغطاة، أو تهالك أعمدة الإنارة أو أسلاك كهرباء مكشوفة أو تهالك حواجز كباري وطرق أو تعديات البناء أو حالات طبية.

8- 13 ألف رسالة وصورة خلال شهر فبراير استقبلتهم المنظومة بشأن تراكمت القمامة والمخلفات، ترجمت لـ1340 شكوى.

9- 11 محافظة استحوذت على نصيب الأسد من مخلفات القمامة، وحققت سرعة استجابة في التعامل مع الشكاوى، تضم قائمة تلك المحافظات كلاً من المنوفية، كفر الشيخ، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، الجيزة، البحيرة، الإسماعيلية، والإسكندرية، والقاهرة، كما أوضح تقرير "المنظومة".

10- 346 شكوى واستغاثة رُصدت حول منشوارات وتعليقات على مواقع السوشيال ميديا، عملت المنظومة لفحصها والتأكد من جديتها، ثم وجهت لجهات الاختصاص، والمتابعة حتى إزالة أسبابها.