استكمال الأعمال النهائية لتطوير وتجميل كورنيش السويس

أجرى اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، يرافقه الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، واللواء طارق عبدالعظيم السكرتير العام للمحافظة، وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء عيد سعيد مساعد مدير الأمن، جولة لمنطقة كورنيش السويس والممشى الجديد ومنطقة الخدمات والمحال الجديدة لمتابعة الأعمال النهائية استعدادا لافتتاحها كمتنفس جديد لشعب السويس.

وقرر المحافظ دخول المنطقة الترفيهية بالمجان لأهالي السويس، مع توفير وتقديم الخدمات بأسعار مناسبة للجميع من خلال 22 محلا وكرفانا لجميع أنواع المأكولات والمشروبات، وناشد المحافظ أبناء السويس الحفاظ على ما تم تطويره وإنجازه من خدمات ومنشآت، مؤكدا أننا دائما نسعى لتقديم الأفضل لصالح أهالي السويس.

وتفقد المحافظ شبكة صرف الأمطار التي تنشئ على كورنيش السويس الجديد لصرف مياه الأمطار.

وفي نهاية الجولة، تفقد "صقر" والقيادات التنفيذية أعمال إنشاء وتطوير منطقة شاليهات بورتوفيق لتليق بشعب السويس، وتشمل رفع كفاءة الشاليهات وإنشاء قاعات متعددة الأغراض للمناسبات الكبرى.

رافق المحافظ كل من المهندس أحمد شاكر مدير الإدارة الهندسية، بإشغال بورتوفيق، وأمل إبراهيم رئيس حي السويس، والعميد أحمد يوسف مدير عام مشروع الشاليهات والشواطئ، ووجدي السيد مدير عام الطرق، وعادل خشانة مدير التجميل والحدائق، وفاتن عبدالغني مدير الإدارة الهندسية بحي السويس، وعالية رحال مدير الصيانة بالشركة القابضة للصرف الصحي بفرع السويس، ومحمد فتحي مدير الطوارئ والتدخل السريع بجهاز النظافة ورضا عبود نائب مدير جهاز التجميل بالمحافظة.