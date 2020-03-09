"كنت عاوز أحرق قلب خالي".. مزارع يعترف بتفاصيل حرق عائلة في الشرقية

"مكنش قصدي أولع فى مرات خالتي وولادها .. كنت عاوز أحرق قلب أبوهم علشان ضرب أمي"، بهذه الكلمات اعترف مزارع بتفاصيل حرق أم وأودلاها بالنيران، للانتقام من شقيق والدته (خاله)، زاعما أنه تعدى بالضرب على والدته بسبب الخلافات العائلية، فيما قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت أجهزة الأمن ضبطت مرتكب واقعة إضرام النيران في منزل بالشرقية، ما أدى إلى وفاة قاطنيه لخلافات عائلية، وذلك بعد إخطار أمني بنشوب حريق بمنزل أحد المواطنين، وانتقال قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث والسيطرة على الحريق وإخماده، وتبين نشوب الحريق بالشقة واحتراق محتويات المنزل ووفاة سيدة وابنتيها، إثر إصابتهن بحروق متفرقة ونفوق 5 أغنام.

وتشكل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ابن شقيقة مالك المنزل، وضبط المتهم واعترف تفصيليا، في التحقيقات، بارتكابه الواقعة، وقال إن خاله تعدى بالضرب على والدته وزوجته لخلافات عائلية، ما آثار حفيظته فعقد العزم على الانتقام منه وإضرام النيران في منزله.