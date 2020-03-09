مسؤول بـ"صحة البحر الأحمر" يكشف سبب عدم حجز السائح المتوفى بـ"حميات الغردقة"

كشف مسؤول بصحة البحر الأحمر، لـ"الوطن"، سبب عدم حجز السائح الألماني المتوفى في مستشفى حميات الغردقة والمخصص للعزل في مثل هذه الحالات، موضحا أن مستشفى الحميات غير مجهز بوحدة عناية مركزة لاستقبال وعلاج حالات كورونا، وأن المستشفى يفتقر للأجهزة الطبية لعلاج الحالات المشابهة، ولذلك تم تحويل الحالة مباشرة إلى مستشفى الغردقة العام مباشرة والقادمة من أحد المستشفيات الخاصة جنوب مدينة الغردقة.

ومن جانبه، قال الدكتور جمال المغربي مدير مستشفى الغردقة العام، إن المستشفى استقبل المواطن الألماني توماس فالك والذي يبلغ من العمر 60 عاما، مساء يوم الجمعة 6 مارس الماضي وتم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة السبت 7 مارس والتي جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد، وتم وضعه فى الرعاية المركزة لتلقى الرعاية الطبية.

وأكد المغربي، لـ"الوطن"، أنه تم حجز السائح في غرفة عناية مركزة منعزلة تم تجهيزها وعزلها عن باقي العناية المركزة، موضحاً أن السائح رفض نقله إلى مستشفى العزل المخصص، قبل أن تسوء حالته وحدث اضطراب في درجة وعيه، وتوفي الأحد.

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأحد، عن وفاة أول حالة لمواطن ألماني الجنسية، من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عاما، ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل في إرتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة، حيث توجه إلى مستشفي الغردقة العام مساء يوم وصوله الجمعة 6 مارس الماضي لتلقى الرعاية الطبية، وتم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة والتى جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد يوم السبت 7 مارس، وتم وضعه فى الرعاية المركزة نظرا لأنه يعانى من فشل تتفسي ناتج عن التهاب رئوي حاد، ورفض النقل إلى مستشفى العزل المخصص، ثم ساءت حالته وحدث اضطراب فى درجة وعيه، وتوفي اليوم الأحد 8 مارس.