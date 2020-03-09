المسماري: ميليشيات طرابلس تحشد قواتها لشن هجوم واسع على الجيش الوطني

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، إن ميليشيات طرابلس المدعومة بعناصر إرهابية تركية، تحشد قواتها لشن هجوم واسع على قوات الجيش، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وأعلن المسؤول الإعلامي بقوة عمليات إجدابيا التابعة للجيش الليبي، عقيلة الصابر، في وقت سابق اليوم، أن قوات الجيش استهدفت مخازن السلاح، وغرفة عمليات مشتركة، داخل مطار معيتيقة وسط العاصمة الليبية طرابلس.

وأكدت المصادر في تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز" اليوم، استهداف غرفة عمليات مشتركة تضم مرتزقة سوريين ومستشارين أتراك في قاعدة معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس، كما استهدفت قوات الجيش مخازن للسلاح في مطار معيتيقة بضاحية جنزور في العاصمة الليبية طرابلس.