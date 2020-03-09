رئيس وقائد أركان ونواب برلمان.. كورونا يلاحق المسئولين حول العالم

لم تتوقف الإصابة بفيروس كورونا على الشعوب، بل تخطتها لتصل إلى إصابة عدد من المسؤولين في دول مختلفة حول العالم، كان آخرهم، رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا، الذي علق أجندته لمدة أسبوعين، وقال إنه سينعزل فيهما في مقر إقامته، للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا، حيث تواصل مع طلاب مدرسة رصدت فيها حالة إصابة بفيروس كورونا الثلاثاء الماضي، وأعلنت حكومة البرتغال، تعليق زيارات المستشفيات ودور المسنين والسجون في شمال البرتغال الذي رصدت به 20 من أصل 25 حالة في البلد الأوروبي.

إصابة عدة مسؤولين في إيطاليا بكورونا هم زعيم حزب ومسؤول اقتصادي وقائد أركان الجيش الإيطالي

بينما أصيب زعيم الحزب الديمقراطي الحاكم في إيطاليا نيكولا زينجاريتي، بفيروس كورونا، بعدما انتقلت له العدوى من أحد حاملي الفيروس، وسجلت إيطاليا الفترة الأخيرة أكثر من 2394 حالة إيجابية بفيروس كورونا.

كذلك أصيب مفوض للتنمية الاقتصادية في منطقة لومبارديا الإيطالية بالساندرو ماتيسولي 60 عاما، بفيروس كورونا، ويشار إلى أن منطقة لومبارديا هي الأكثر تسجيلا للإصابات بفيروس كورونا في إيطاليا.

وأعلن قائد أركان الجيش الإيطالي الجنرال سالفاتوري فارينا، أنه يعاني من فيروس كورونا، وقال: "أجريت تحليل فيروس كورونا وكانت النتيجة إيجابية"، ونقلت قناة "تي جي24" الإيطالية قول فارينا "أنا بخير، وفي العزل الانفرادي، وسيحل مكاني الجنرال بوناتو".

في إيران 3 إصابات وحالة وفاة بسبب كورونا

وفي إيران أصيب عددا من المسؤولين بفيروس كورونا، فأصيب نائب وزير الصحة الإيراني إيراج حريرجي، ومعصومة ابتكار، نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، وحفيد مرشد إيران على خامئني، بالفيروس، وكذلك توفيت النائبة في البرلمان الإيراني فاطمة رهبر بسبب الفيروس القاتل.

كذلك شهدت فرنسا إصابة مسؤولين بفيروس كورونا، حيث أعلنت رئاسة الجمعية الوطنية الفرنسية إصابة نائب عن حزب "الجمهوريين" وموظف في البرلمان بالفيروس.

إصابة 10 نواب عراقيين بفيروس كورونا

وأفاد مصدر طبي عراقي، بتأكيد إصابة 10 نواب عراقيين، بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأوضح المصدر، أن نتائج فحوصات مختبرية أجريت في مختبر الصحة المركزي، في العاصمة بغداد، جاءت موجبة بإصابة 10 أعضاء من مجلس النواب العراقي، بفيروس كورونا.

ورجح نائب من البرلمان تحفظ الكشف عن اسمه، في حديث لـ"سبوتنيك"، إصابة أعضاء من البرلمان بفيروس كورونا، لا سيما أن من بينهم مقربين من فصائل وشخصيات موالية لإيران.