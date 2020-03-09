مصرع طالبة سقط عليها أنقاض منزل يجري إزالته شمال بني سويف

لقيت طالبة مصرعها، مساء الأحد، إثر سقوط أنقاض منزل يجرى هدمه بمدينة الواسطى شمال بني سويف، ونقلت جثتها إلى مستشفى الواسطى المركزي.

تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الواسطى يفيد بتلقيه بلاغا بوفاة طالبة تدعى "إيمان أ. م" 17 عاما، مقيمة قرية ابويط التابعة لدائرة المركز، متأثرة بإصابتها عقب وصولها لمستشفى الواسطى وذلك عقب سقوط أنقاض هدم منزل.

وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء سير المتوفاة برفقة زميلتها في الشارع، سقطت عليها أنقاض منزل يتم هدمه بأحد شوارع مدينة الواسطى، ولقيت مصرعها متأثرة بإصابتها.