"احمي نفسك احمي بلدك".. هاشتاج ضد فيروس كورونا يتصدر "تويتر مصر"

تصدر هاشتاج "احمي نفسك احمي بلدك" الأكثر تداولا في مصر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك ردا على الشائعات المتداولة في الآونة الأخيرة بشأن انتشار فيروس كورونا.

وكتبت إحدى رواد "تويتر"، قائلة: "إنك تكون مصري وتدافع عن حقوق بلدك ده طبيعي، لأن حب الوطن بالفطرة، لكن إنك ما تكونشي مصري وتدافع عن حقوقها في مياه سد النهضة وتدعو جميع العرب للوقوف معاها ده يبقى أصل طيب ويعجز اللسان عن وصفك، الإعلامي الكويتي محمد أحمد الملا لك من الشعب المصري كل الحب والاحترام".

وكتب آخر: "ربنا يستر ويحمي مصر وشعبها"، وأضاف آخر: "ربنا يحمي مصر والسيسي وجيش مصر وشرطة مصر وملعون أبو الإخوان ألف مرة".

وأطلقت وزارة الدولة للإعلام، حملة توعية للمواطنين من فيروس كورونا تحت عنوان "خاف على نفسك.. خاف على بلدك"، حيث ذكر الفيديو التوعوي بأن هناك شائعات كثيرة ظهرت بشأن فيروس كورونا، "وباء ووفيات وحقائق وشائعات وتهويل وتهوين لكن الحقيقية فين؟!"، حسبما جاء في الفيديو.

وأوضح الفيديو التوعوي، أننا أمام فيروس متحور من عائلة فيروسات سارس، وأطلق عليه العلماء اسم "كوفيد 19"، وتكمن خطورته في سرعة انتشاره وأنه يعيش على الأسطح فترة طويلة، فضلًا عن عدم وجود له أي مصل حتى الآن كونه فيروسا مستجدا.

وتناول الفيديو أعراض ومضاعفات فيروس كورونا، والذي تمثل في حمى وسعال جاف وإرهاق عام وأحيانًا يُسبب إسهالا وأعراضا شبيهة بالإنفلونزا، وفي الحالات الشديدة والخطرة من الممكن أن يحدث مضاعفات مثل الالتهاب الرؤى الحاد ويؤدي ذلك إلى قصور في وظائف الجسد ومن ثم الوفاة.