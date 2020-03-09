ابنة شقيقة عبدالمنعم رياض تروي لـ"الوطن" ذكريات العائلة مع الجنرال الذهبي

أعطى الشهيد عبدالمنعم رياض كل فكره وجهده لإعادة بناء القوات المسلحة بعد نكسة 1967 ووصل إلى مستوى الكفاءة التي تحققت لقواتنا المسلحة ونجاحها في تحقيق انتصارات حربي الاستنزاف والسادس من أكتوبر، حيث كانت فرحته مع كل انتصار يحققه الجيش المصري لا توصف عندما وصله أنباء تفيد بنجاح أبطال وحدات الصاعقة يوم الثامن من مارس عام 1969 في تحطيم أجزاء كبيرة من خط بارليف.

صمم عبدالمنعم رياض، مشاركة جنوده الفرحة فسارع بالسفر إلى هذا الموقع في اليوم التالي، يراقب عن كثب دشم العدو الإسرائيلي على مسافة لا تزيد 250 مترا فوق لسان بحيرة التمساح على الشاطئ الآخر لقناة السويس.

كانت عقارب الساعة تشير إلى الثالثة والعشرين دقيقة يوم التاسع من مارس 1969 فصافح جنود وضباط الكتائب المتمركزة في محيط المنطقة، ما أدى إلى ارتفاع معنوياتهم بوجود رئيس أركان حرب القوات المسلحة بينهم يتابع كل شيء بنفسه ويشاركهم الفخر بتدمير نقاط العدو الإسرائيلي على الضفة الشرقية.

في تلك اللحظات وفي المنطقة التي كان يتواجد فيها الفريق أول عبدالمنعم رياض وجه الإسرائيليون نيران هاونات ومدفعية دباباتهم، قذف منها مئات الدانات على الموقع الأمامي، وانفجرت إحدى الدانات بعد اصطدامها ببعض الأشجار المحيطة بالخندق الذي تواجد فيه الجنرال الذهبي ليترتب عن هذا الانفجار تناثر شظايا وتفريغ هواء أدى إلى استشهاد عبدالمنعم رياض في ساحة المعركة مجسدا أعلى مفهوم للروح القتالية والبطولة والشجاعة.

"كان خالي مشغولا جدا بقضايا الوطن وإعادة بناء القوات المسلحة المصرية عقب نكسة يونيو 67، لا سيما بعد تكليفه بمنصب رئيس الأركان، لم يكن لديه وقت كافٍ للأسرة، فمعظم أوقاته كانت على الجبهة وفي مكتبه، ودائم السفر للاتحاد السوفييتي للتفاوض على صفقات السلاح حيث إنه كان يجيد اللغة الروسية والإنجليزية والفرنسية، بالإضافة إلى ضلوعه في اللغة العربية الفصحى، ولهذا أطلق عليه الروس لقب الجنرال الذهبي، وشارك في التخطيط لحرب الاستنزاف"، حسب حديث الدكتورة عزة الخولي، ابنه شقيقة الفريق أول عبدالمنعم رياض لـ"الوطن".

خلفيته العسكرية كانت سبب التزامه في المواعيد، فكان محددا في وقت النوم وتناول الطعام والاسترخاء، فكان يعشق الاستماع لكوكب الشرق والموسيقى الكلاسيكية، ويمارس الرياضة لا سيما السباحة والجولف الذي كان يلعبه في نادي هليوبوليس قبل ارتباطة بنادي الشمس الذي ساهم في تأسيسه، فكان رجلا يحب إعطاء كل شيء حقه.

الجنرال الذهبي عشق أطفال العائلة وقام بتدليلهم لكن بمقدار معين، ودائما ما كان يتحدث معهم عن التعليم في المدرسة ولا يفوت الفرصة في أي زيارة خارجية له لشراء الهدايا لصغار العائلة، وكان حازما فيما يتعلق بمواعيد النوم فالسهر ممنوع للأطفال حفاظا على صحتهم، بالإضافة إلى فتحه باب المناقشة مع جميع أفراد العائلة عند اجتماعهم في المناسبات المختلفة، وتميز بالثقافة العالية وحبه للقراءة وتعلم اللغات انعكس على تصرفاته والاهتمام بدراسة أطفال العائلة.

واختتمت الدكتورة عزة الخولي حديثها لـ"الوطن": "العائلة لديها فخر بتدريس بطولة الشهيد عبدالمنعم رياض في كتب القراءة للتلاميذ ويكفينا فخرا بأن جميع المحافظات لا تخلو من ميدان أو مدرسة أو شارع أو تمثال يحمل اسمه، نرفع رؤوسنا لاستشهاده على الجبهة، فهو رمز للبطولة والتضحية وعلمنا أن الوطن أغلى من الأشخاص، حيث إن مصر بالنسبة له مقدسه، هذا الرجل العظيم كان مثالا للوطنية، وعند استشهاده أقلتنا سيارات من الإسكندرية إلى القاهرة، التي وصلناها الساعة السادسة صباحا، وحين وصولنا إلى منزله الذي كان يحرسه جنديين فقط كانا منهمرين في البكاء رفقة السائق الخاص به، فهو لم يحب الحراسة الكثيرة، وأنا لم أنسَ هذا المشهد حتى الآن، جنازته كانت شعبية وليست عسكرية فقط، والبلد كانت في حالة سيئة بعد النكسة والشعب رأى استشهاد رئيس الأركان على الجبهة شيئا عظيما واستشهاده نجم عنه لحظات مشحونة بالعواطف والحزن والفخر".

ورثى استشهاده بيان صدر من رئاسة الجمهورية في العاشر من مارس عام 1969، جاء فيه "بيان الرئيس جمال عبدالناصر في رثاء استشهاد عبدالمنعم رياض.. فقدت الجمهورية العربية أمس جنديا من أشجع جنودها وأكثرهم بسالة هو الفريق عبدالمنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة، كان الفريق عبدالمنعم رياض في جبهة القتال أمس، وأبت عليه شجاعته إلا أن يتقدم إلى الخط الأول بينما كانت معارك المدفعية على أشدها، وسقطت إحدى قنابل المدفعية المعادية على الموقع الذي كان يقف فيه وشاء قضاء الله وقدره أن يصاب وأن تكون إصابته قاتلة، إن الرئيس جمال عبدالناصر ينعى للأمة العربية رجلا كانت له همة الأبطال وتمثلت فيه كل خصال شعبه وقدراته وأصالته".