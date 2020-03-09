عاجل.. متحدث "الوزراء" ينفي وجود قرار وشيك بمنع تداول الشيشة بالمقاهي

نفى المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، ما نسبته إليه مواقع إعلامية بشأن وجود قرار وشيك بمنع تداول "الشيشة" في المقاهي المصرية.

كانت مواقع إخبارية نسبت تصريحات لـ"متحدث الوزراء"، بشأن وجود قرار وشيك بمنع تداول "الشيشة"، نقلاً عن مداخلة له مع الإعلامية لميس الحديدي على برنامجها في قناة "الحدث اليوم".

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن القرار الوشيك سيكون بشأن الموالد، التي يحين موعد تنظيمها خلال الفترة المقبلة، في إطار السعي للحد من التجمعات الكبيرة التي تسبب بيئة خصبة لنقل العدوى، لا سيما في ظل الجهود والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.