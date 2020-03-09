أخبار متفوتكش.. أول وفاة بكورونا في مصر.. و7 إصابات جديدة

تستعرض "الوطن"، أبرز الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

الصحة تكشف تفاصيل إصابة 7 حالات جديدة بكورونا: 4 أجانب و3 مصريين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن إجمالي الحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وصلت إلى 55 حالة.

الحكومة تنفي إعلان الطوارئ بالأقصر وأسوان والفيوم بسبب كورونا

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تواصله مع وزارة الصحة والسكان ومحافظات الأقصر وأسوان والفيوم، للتأكد من صحة ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن إعلان حالة الطوارئ بتلك المحافظات، نتيجة تفشي فيروس كورونا بها، مؤكدة نفي تلك الأنباء جملة وتفصيلا.

الصحة: لا داعي للخوف من كورونا.. 11 من أصل 45 مصابا بالفيروس تعافوا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنّ الحالات الـ45 التي تم عزلها في الحجر الصحي بعد إصابتها بفيروس كورونا تعافى منها 11 شخصا، وأصبح التحليل الخاص بهم سلبي، لافتة إلى أنّ الحالة الأولى للإصابة بفيروس كورونا في مصر للشخص الصيني تعافت بعد مرور 48 ساعة وكان تحليله سلبي، لكن بقي 14 يوما في الحجر الصحي ثم عاد لممارسة حياته الطبيعية.

"العليا لمياه النيل" تقيّم موقف مفاوضات سد النهضة

عقدت اللجنة العليا لمياه النيل اليوم، اجتماعا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة وزير الموارد المائية والري، وممثلي وزارات: الدفاع، الخارجية، والموارد المائية والري، والمخابرات العامة.

تعليق الدراسة في المدارس والجامعات بالسعودية اعتبارا من الغد

قررت السلطات السعودية تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العالي في اعتبارا من اليوم.

أمريكي يوثق رحلته من شوارع المحروسة إلى مستشفى العزل

عادة ما يوثق السياح لحظات استمتاعهم بجولاتهم السياحية في مصر، بصور وفيديوهات عبر صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي انطبق على، مات سويدر السائح الأمريكي، الذي نشر العديد من التدوينات المتغنية بجمال الأماكن المصرية، وأشار إلى أن رحلته اتخذت طريقا مختلفا، بعد ركوبه الباخرة التي كانت في طريقها من أسوان إلى الأقصر، واكتُشف إصابة 45 حالة بفيروس كورونا الجديد عليها.

السعودية توقف الرحلات البحرية والجوية مع مصر والإمارات والكويت و6 دول

قال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية إن حكومة المملكة قررت تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى كل من (الإمارات، الكويت، البحرين، لبنان، سوريا، كوريا الجنوبية، مصر، إيطاليا، والعراق)، وكذلك تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودًا بها خلال الـ14 يومًا السابقة لقدومه.

تفاصيل الحالة الصحية لأول متوفى بـ كورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، وفاة أول حالة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) لمواطن ألماني الجنسية.

أحمد إبراهيم ينفي انفصاله عن أنغام: "أقسم بالله لسه على ذمتي"

نفى الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، ما تردد بشأن انفصاله عن الفنانة أنغام، بعدما أثار الجدل اليوم، لتوجيه رسالة لزوجته الأولى ياسمين عيسى، حيث أبدى احترامه لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، واصفًا إياها بـ زوجته وأم أولاده، لتنتشر أقاويل حول انفصاله عن الفنانة أنغام.