ضبط تاجر ونجله كونا عصابة لسرقة الماشية بالغربية والقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط تاجر مواشي وابنه كونا تشكيل عصابي لسرقة المواشي بمحافظة الغربية وإخفاءها بمحافظة القليوبية. وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهما وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، إخطارا بورود بلاغ لقسم شرطة الخصوص من "محمد.ا.ع" عامل بشركة أمن ومقيم ابشواي مركز قطور غربية، بقيام عدد من الأشخاص بسرقة 4 رؤوس ماشية من حظيرته والمحرر بشأنها المحضر، وقيامه بتتبع خط سير الجناة من خلال كاميرات الطريق إلى أن تبين تواجدهم والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة بناحية أرض عائشة دائرة القسم.

علي الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث القسم بإرشاد المبلغ حيث أمكن ضبط السيارة وضبط مالكها المدعو "محمود. ط .ا"31 سنة، عاطل، ومقيم أرض عائشة، دائرة القسم، والذي بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع والده المدعو "طلعت. ا.ع" 54 عاما، تاجر مواشي، ومقيم بذات العنوان، وتم ضبطه، وبإرشادهما، تم ضبط عدد 4 رؤوس ماشية ملك المبلغ.وبعرض رؤوس الماشية على المبلغ تعرف عليها.