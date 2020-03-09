رئيس جامعة مطروح يوجه عمداء الكليات بمتابعة إجراءات مكافحة كورونا

وجه الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، عمداء الكليات بمتابعة جميع الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا المستجد، طبقا للخطة الموضوعة على مستوى الجامعة، واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لمكافحة الفيروس.

وأكد "النجار"، اليوم الاثنين، على ضرورة تكثيف حملات التوعية داخل الكليات، لتوعية الطلاب بأعراض الفيروس الجديد وطرق الحفاظ على الصحة العامة، والتعريف بالإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى.

وقال وائل لطفى القائم بأعمال عميد كلية التمريض، إن الكلية تنظم سلسلة ندوات توعوية لطلاب الجامعة، موضحًا أن كورونا من الفيروسات حيوانية المصدر، تصيب مجموعة واسعة من الكائنات الحية منها الماشية، الخنازير، الدجاج، الكلاب، القطط، والحيوانات البرية.

وأوضحت الدكتورة نانسي الساخي، المدرس بكلية التمريض، خلال ندوة نظمتها كلية التمريض بجامعة مطروح لمجموعة من طلاب الجامعة، أن فيروس كورونا المستجد تم اكتشافه في الصين، وهو سلالة من فيروسات كورونا لم يتم تحديدها، حيث يهاجهم الجهاز التنفسي للإنسان.

ولفتت إلى أن الفيروس ينتقل من خلال الهواء عن طريق الرزاز، من خلال الاتصال الشخصي بالمصاب مثل اللمس أو المصافحة، عبر لمس الأسطح الملوثة بالجراثيم ثم لمس الفم أو الأنف أو العينين، كما ينتقل الفيروس عبر مشاركة الطعام، حيث تظهر الأعراض على الإنسان بين يومين إلى 14 يومًا بعد الإصابة بالفيروس.

وذكرت "الساخي" أن أعراض الفيروس، تشبه أعراض الجهاز التنفسي الأخرى مثل الإنفلونزا ونزلات البرد، وتشمل الأعراض المبكرة للمرض ارتفاع درجات حرارة الجسم، والسعال الجاف، والتهاب الحلق، والشعور بالإرهاق، وصعوبة التنفس، مؤكده على أهمية تطهير الأيدي والنظافة الشخصية بشكل مستمر.