"القومي للبحوث": نعمل على قدم وساق لتحضير لقاح لعلاج كورونا

قال الدكتور محمد أحمد علي رئيس مركز التميز العلمي للفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إنّ المركز لديه الإمكانيات التي تؤهله لتحضير الأمصال واللقاحات المقاومة لمختلف الفيروسات، وجار العمل لتحضير لقاح مقاوم لفيروس كورونا: "العمل يجري على قدم وساق لسرعة إنهاء التحضير للقاح".

وأضاف علي في تصريحات صحفية، لـ"الوطن"، أنّه لا يوجد أي تعاون مشترك أو مساعدات يتلقاها المعمل لتحضير الأمصال واللقاحات من خارج مصر، لافتا إلى استيراد الحامض النووي لفيروس كورونا "المواد التشخيصية" من إحدى المدن الآسيوية "هونج كونج "، ولا توجد أي معوقات تقف حائلا أمام الباحثين في المركز لتحضير اللقاح، موضحا أنّ تحضير اللقاح يستغرق وقتا لا يقل عن 12 شهر، وجار العمل بسرعة لتقليل معدلات وقت التحضير للقاح، كما أنّ المركز القومي للبحوث يقدم الإمكانيات والدعم للباحثين والعلماء العاملين.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تلقى تقريرا من الدكتور محمد محمود هاشم رئيس المركز القومي للبحوث، عن الاجتماع الذي عقده رئيس المركز مع رؤساء الشعب، وعددا من الأساتذة أعضاء هيئة البحوث، في إطار اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية اللازمة للتوعية لمواجهة الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار التقرير إلى تشكيل لجنة من رؤساء الشعب بالمركز القومي للبحوث، لمتابعة الموقف أولا بأول مع رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم بالمركز، وإمكانية تصنيع السوائل والمحاليل المطهرة ذات الخواص المعقمة والخاصة ضد الفيروسات، وكذا تصنيع كمامات صحية معالجة ضد الفيروسات بالتعاون بين شعب المركز المختلفة وشعبة النسيج.

وأوضح التقرير أنّه تم الاستعانة بأصحاب الخبرات في مجال الفيروسات، منهم الدكتور محمد أحمد علي أستاذ الفيروسات بشعبة بحوث البيئة ورئيس مركز تميز الفيروسات، والدكتور صفاء السروجي الأستاذ بقسم الطب البيئي والمهني بشعبة بحوث البيئة ومقرر المجموعة الطبية بلجنة السلامة والصحة المهنية بالمركز القومي للبحوث.

وأضاف التقرير أنّه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تنظيم ندوات وورش عمل وملصقات للتوعية حول الإجراءات الوقائية من الأمراض الفيروسية وتوزيع الملصقات على الأقسام والشعب المختلفة بالمركز، وتجهيز عيادة خاصة لاستقبال الحالات المشتبه بها، وتجهيزها بأحدث الأجهزة الخاصة باكتشاف الفيروس مثل كاشف درجة الحرارة بواسطة الأشعة تحت الحمراء.