آداب بنها تطلق مبادرة "الأخلاق وبناء الإنسان المصري"

أطلقت كلية الآداب بجامعة بنها مبادرة "الأخلاق وبناء الإنسان المصري"، وذلك برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، والدكتورة عبير الرباط عميد الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وأكد رئيس الجامعة خلال لقائه بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس المشاركين فى افتتاح فعاليات ورش المبادرة، أهمية الحفاظ على الأخلاق وترسيخها فى نفوس الطلاب والشباب، باعتبارهم مستقبل الوطن.

وقالت الدكتورة عبير الرباط إن الهدف الأساسي من تلك الورش هو مد الشباب بالقيم الأخلاقية التى يجب أن يتحلوا بها، والتى تشجع على الانتماء للوطن، مشيرة إلى أن المشاركة في الورش اختياريًا وليس إجباريًا، ورغم ذلك شهدت إقبالًا شديدًا من الطلاب.