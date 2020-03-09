فيديو.. بوتين يذل أردوغان ويتركه في غرفة الانتظار مع قاهر العثمانيين

نشرت وكالة أنباء روسية مقطع فيديو للقطة مثيرة للجدل، قبل لقاء القمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، الخميس الماضي.

ويظهر التسجيل الذي نشرته وكالة أخبار "روسيا 1" الحكومية، لقطات لمكوث أردوغان في غرفة الانتظار لمدة طويلة، هو ومرافقيه، قبل السماح له بالدخول للاجتماع مع بوتين.

ولم يعلّق الكرملين على محتوى التسجيل، وإن كان بوتين جعل أردوغان ينتظره عن قصد، بسبب الخلاف بينهما في إدلب، أم أن هناك أسباب أخرى حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وظهر في التسجيل وجود بوتن في غرفة الاجتماع وحيدا، بينما ظل أردوغان في قاعة الانتظار هو ووفده الكبير لدقائق، من دون السماح لهم بالدخول.

وبعد فترة من الانتظار، قرر أردوغان الجلوس للراحة، بينما ظل وزير الخارجية مولود شاووش أوغلو، واقفا بالانتظار، قبل أن يأذن المسؤولون الروس للرئيس التركي بالدخول للاجتماع.

ونشرت الوكالة الحكومية الفيديو كاملا، منذ حضور بوتن لقاعة الاجتماع، وانتظار الوفد التركي في غرفة الانتظار، حتى دخول أردوغان، واللقاء مع بوتن.

وعنونت الوكالة الفيديو على صفحتها: "أردوغان ينتظر بوتن تحت صورة سوفوروف"، وهي لوحة لقائد شهير في الإمبراطورية الروسية، وخاض عدة حروب ضد العثمانيين وانتصر فيها بين 1774 و1786.