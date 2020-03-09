أسيوط تحتفل بيوم الشهيد بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اللواء أركان حرب أيمن نعيم قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، واللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، في وضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالمنطقة الجنوبية العسكرية، وذلك بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بيوم الشهيد الذي يوافق 9 مارس من كل عام، تخليداً لذكرى رحيل رئيس أركان الجيش المصري الفريق عبدالمنعم رياض.

جاء ذلك بحضور اللواء أركان حرب مدحت العيسوي رئيس أركان المنطقة الجنوبية العسكرية، والعميد وسام حسين رئيس فرع المخابرات الحربية، واللواء وائل الدغيدي رئيس فرع المخابرات العامة، والعميد الدكتور أحمد قدري وكيل فرع الأمن الوطني بأسيوط، والشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط وساحل سليم والبداري وتوابعها، والعديد قيادات المنطقة الجنوبية العسكرية ومديرية أمن أسيوط.

وقدم محافظ أسيوط التهنئة إلى القوات المسلحة المصرية بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، مؤكدًا الاعتزاز بهذه الذكرى التي ستظل خالدة في تاريخ الأمة عرفانًا وتقديرًا لما قدمه الشهداء الأبرار من تضحيات بأرواحهم الطاهرة فداءًا لمصر.